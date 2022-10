"Ja tylko nie chodzę", "Ja tylko nie słyszę", "Ja tylko nie widzę" - tabliczki z takimi napisami pojawiły się na terenie Ostrowa Wielkopolskiego. Co oznaczają? To kolejny etap kampanii "Jestem tylko niepełnosprawny".

W akcję włączyły się dwie placówki: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej w Ostrowie Wielkopolskim oraz Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim / Materiały prasowe

Te hasła mają nam przypominać, że niepełnosprawność nie powinna nikogo definiować. To ważna lekcja dla nas wszystkich. W Ostrowie Wielkopolskim mieszka około 7 tysięcy osób z niepełnosprawnościami. To średnio co dziesiąty ostrowianin. To członkowie naszych rodzin, koledzy z ze szkoły, czy pracy, sąsiedzi, znajomi. Pamiętajmy o tym - mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

Pomysłodawcą haseł, które znalazły się na tabliczkach, jest Dariusz Peśla, niepełnosprawny ostrowianin, który działa na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Kolejny etap kampanii "Jestem tylko niepełnosprawny" / Materiały prasowe

W akcję włączyły się dwie placówki: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej w Ostrowie Wielkopolskim oraz Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim. Uczniowie klas integracyjnych, 5b i 7b z "Jedynki" oraz 4b i 6b z “Piątki", rozwiesili tabliczki na terenie miasta, by zwrócić uwagę na wykluczenie społeczne osób niepełnosprawnych.

Skupiamy się na niepełnosprawnościach, a czy tak naprawdę wszyscy jesteśmy pełnosprawni? Kampania "Jestem tylko niepełnosprawny" to świetny początek. Marzy nam się jednak, by w przyszłości ją kontynuować, a nawet rozszerzyć, bo warto również pamiętać o niepełnosprawnościach, których nie widać jak np. autyzm. W naszych klasach integracyjnych uczymy się, że każdy z nas ma wady, a nie niepełnosprawności: Ja tylko nie chodzę, ale również ja tylko nie pamiętam, ja tylko boję się ludzi, ja tylko nie lubię rozmawiać - podkreślają opiekunowie klas integracyjnych z SP5.

W Ostrowie Wielkopolskim mieszka około 7 tysięcy osób z niepełnosprawnościami, a więc taką osobą jest co dziesiąty z nas. Cierpią oni głównie na dysfunkcje narządu ruchu, wady wzroku oraz ułomności intelektualne.

Kampania "Jestem tylko niepełnosprawny" - spoty telewizyjne, billboardy, ulotki, spotkania osób niepełnosprawnych z mieszkańcami" jest realizowana w ramach projektu "E-Ostrów 2050 - Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne", który jest realizowany przy współudziale pozyskanych przez miasto funduszy z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Partnerem projektu jest Stowarzyszenie Ostrowianie Dzieciom Specjalnej Troski.