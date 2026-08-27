RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Duży pożar hali produkcyjnej w Wielkopolsce. Apel służb

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 27 sierpnia (19:45)

Duży pożar hali produkcyjnej w miejscowości Bielsko w powiecie międzychodzkim w Wielkopolsce. Służby zaapelowały do mieszkańców, by zamknęli okna ze względu na możliwe zanieczyszczenia powietrza.

Duży pożar hali produkcyjnej w Wielkopolsce. Apel służb
Zdj. ilustracyjne /Shutterstock

W czwartek około godz. 18 wybuchł duży pożar hali produkcyjnej w miejscowości Bielsko w powiecie międzychodzkim. 

Jak informuje reporter RMF FM, służby zaapelowały do mieszkańców, by zamknęli okna ze względu na możliwe zanieczyszczenia powietrza.

W okolicy unoszą się kłęby czarnego dymu.

Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

Akcja strażaków może potrwać kilka godzin.

Ladowanie posta z Facebooka...
Ladowanie posta z Facebooka...

Źródło: RMF24
Tagi: pożar
chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Najważniejsze Fakty

Zobacz również

Dalsza część artykułu pod materiałem video: