W Grudziądzu w woj. kujawsko-pomorskim powstał nowoczesny magazyn ze sprzętem dla ochrony ludności i obrony cywilnej. To inwestycja, która ma zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców miasta i całego regionu.

W Grudziądzu otwarto magazyn sprzętu dla ochrony ludności / foto: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy /

Nowy magazyn sprzętu dla ochrony ludności oraz obrony cywilnej w Grudziądzu to obiekt zlokalizowany przy ulicy Waryńskiego 32-36. Powstał w odpowiedzi na rosnące potrzeby służb ratunkowych oraz coraz większe wyzwania związane z bezpieczeństwem mieszkańców. Dzięki magazynowi, zarówno miejskie służby, jak i Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej mają teraz do dyspozycji specjalistyczny sprzęt gotowy do natychmiastowego użycia w sytuacjach kryzysowych.

Magazyn został wyposażony w szeroką gamę sprzętu, który będzie wykorzystywany w akcjach ratowniczych i podczas sytuacji kryzysowych. Wśród zgromadzonych zasobów znajdują się:

namioty z wyposażeniem,

sprzęt ratowniczy,

agregaty prądotwórcze,

motopompy,

nagrzewnice,

łodzie ratownicze,

elementy zabezpieczenia przeciwpowodziowego.

Zasoby będą służyć nie tylko strażakom, ale także innym miejskim służbom, zwiększając ich gotowość do działania w każdej sytuacji - od powodzi, przez wichury, po inne zdarzenia o charakterze masowym.

Prezydent Grudziądza, Maciej Glamowski, podczas uroczystości otwarcia zapowiedział dalsze inwestycje w bezpieczeństwo mieszkańców.

Cytat Przed nami kolejne projekty ważne z punktu widzenia obrony ludności. Jesteśmy przygotowani do ich realizacji. Mamy też zapewnienie w ramach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, że środki przeznaczone na ochronę ludności będą wyższe niż w roku 2025.

Powstanie magazynu to zaledwie jeden z elementów szeroko zakrojonego programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej realizowanego w Grudziądzu. Do końca 2025 roku miasto złożyło aż 14 wniosków na inwestycje infrastrukturalne, zakupy sprzętu, doposażenie służb ratowniczych oraz działania edukacyjne.

Rekordowe środki - bezpieczeństwo mieszkańców coraz lepiej zabezpieczone

W skali całego województwa kujawsko-pomorskiego na zadania związane z ochroną ludności w 2025 roku przeznaczono aż 240 milionów złotych, a już w 2026 roku kwota ta wzrośnie do ponad 255 milionów złotych.

Warto podkreślić, że środki przeznaczone na ochronę ludności pochodzą z zabezpieczenia 0,3 proc. PKB.