W Grudziądzu w woj. kujawsko-pomorskim powstał nowoczesny magazyn ze sprzętem dla ochrony ludności i obrony cywilnej. To inwestycja, która ma zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców miasta i całego regionu.
Nowy magazyn sprzętu dla ochrony ludności oraz obrony cywilnej w Grudziądzu to obiekt zlokalizowany przy ulicy Waryńskiego 32-36. Powstał w odpowiedzi na rosnące potrzeby służb ratunkowych oraz coraz większe wyzwania związane z bezpieczeństwem mieszkańców. Dzięki magazynowi, zarówno miejskie służby, jak i Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej mają teraz do dyspozycji specjalistyczny sprzęt gotowy do natychmiastowego użycia w sytuacjach kryzysowych.
Magazyn został wyposażony w szeroką gamę sprzętu, który będzie wykorzystywany w akcjach ratowniczych i podczas sytuacji kryzysowych. Wśród zgromadzonych zasobów znajdują się:
- namioty z wyposażeniem,
- sprzęt ratowniczy,
- agregaty prądotwórcze,
- motopompy,
- nagrzewnice,
- łodzie ratownicze,
- elementy zabezpieczenia przeciwpowodziowego.
Zasoby będą służyć nie tylko strażakom, ale także innym miejskim służbom, zwiększając ich gotowość do działania w każdej sytuacji - od powodzi, przez wichury, po inne zdarzenia o charakterze masowym.
Prezydent Grudziądza, Maciej Glamowski, podczas uroczystości otwarcia zapowiedział dalsze inwestycje w bezpieczeństwo mieszkańców.
Powstanie magazynu to zaledwie jeden z elementów szeroko zakrojonego programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej realizowanego w Grudziądzu. Do końca 2025 roku miasto złożyło aż 14 wniosków na inwestycje infrastrukturalne, zakupy sprzętu, doposażenie służb ratowniczych oraz działania edukacyjne.
W skali całego województwa kujawsko-pomorskiego na zadania związane z ochroną ludności w 2025 roku przeznaczono aż 240 milionów złotych, a już w 2026 roku kwota ta wzrośnie do ponad 255 milionów złotych.
Warto podkreślić, że środki przeznaczone na ochronę ludności pochodzą z zabezpieczenia 0,3 proc. PKB.