Naukowcy z Poznania będą badać, jak zmiany klimatu wpływają na reprodukcję drzew. Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza powstaje specjalne Centrum Biologii Lasu.

Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu powstanie Centrum Biologii Lasu / pasja1000 / Pixabay

Naukowcy chcą zidentyfikować gatunki drzew i miejsca, które są najbardziej wrażliwe na zmiany klimatyczne. Będą korzystać z danych na temat reprodukcji nasion z całego świata. Obejmują one setki gatunków roślin i dziesiątki lat. "To idealny czas" - twierdzą specjaliści, ponieważ praca ostatniego pokolenia naukowców przełożyła się właśnie na to, ile danych udało się zebrać.

Cytat Zmiany klimatyczne wywierają ogromną presję na lasy całego świata. Intensywne susze zwiększają wrażliwość drzew na inne niesprzyjające czynniki, powodując masową śmiertelność drzew mówi prof. Michał Bogdziewicz, który będzie kierował pracami Centrum.

Do tej pory skupiali się oni głównie na badaniach przeżywalności drzew oraz czynnikach wpływających na ich wzrost. Biologia produkcji nasion jest dużo słabiej poznana, ale od stycznia w Poznaniu będzie badana przyszłość lasów.