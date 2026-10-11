20-latek potrącił dwie rowerzystki. Jedna z kobiet zginęła

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Policja wyjaśnia okoliczności tragicznego wypadku w miejscowości Ziemin w powiecie grodziskim w Wielkopolsce. 20-latek potrącił tam samochodem dwie prawidłowo jadące rowerzystki. Jedna z kobiet zginęła, a stan drugiej jest ciężki.

Wypadek miał miejsce ok. godz. 7 rano na drodze wojewódzkiej nr 312. Policjanci wstępnie ustalili, że 20-latek kierujący Audi potrącił dwie rowerzystki jadące poboczem.

Obywatelki Ukrainy zamieszkujące na terenie powiatu grodziskiego poruszały się prawidłowo. Miały na sobie elementy odblaskowe - kamizelki - wymagane podczas jazdy poza terenem zabudowanym — przekazała mł. asp. Katarzyna Wolna z policji w Grodzisku Wielkopolskim.

20-letnia rowerzystka zmarła. Druga z kobiet - 27-latka - w stanie ciężkim została przetransportowana śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala.

Policja informuje, że 20-letni kierowca Audi był trzeźwy. Pobrano od niego krew do badań na obecność środków odurzających.