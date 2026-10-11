RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

20-latek potrącił dwie rowerzystki. Jedna z kobiet zginęła

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 11 października (10:09)

Policja wyjaśnia okoliczności tragicznego wypadku w miejscowości Ziemin w powiecie grodziskim w Wielkopolsce. 20-latek potrącił tam samochodem dwie prawidłowo jadące rowerzystki. Jedna z kobiet zginęła, a stan drugiej jest ciężki.

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google
20-latek potrącił dwie rowerzystki. Jedna z kobiet zginęła
Śmigłowiec LPR zabrał ranną kobietę do szpitala (zdj. ilustracyjne, fot. Andrzej Lange) /PAP

Wypadek miał miejsce ok. godz. 7 rano na drodze wojewódzkiej nr 312. Policjanci wstępnie ustalili, że 20-latek kierujący Audi potrącił dwie rowerzystki jadące poboczem.

Obywatelki Ukrainy zamieszkujące na terenie powiatu grodziskiego poruszały się prawidłowo. Miały na sobie elementy odblaskowe - kamizelki -  wymagane podczas jazdy poza terenem zabudowanym — przekazała mł. asp. Katarzyna Wolna z policji w Grodzisku Wielkopolskim. 

20-letnia rowerzystka zmarła. Druga z kobiet - 27-latka - w stanie ciężkim została przetransportowana śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala.

Policja informuje, że 20-letni kierowca Audi był trzeźwy. Pobrano od niego krew do badań na obecność środków odurzających. 


Źródło: RMF24
Tagi: wypadek rowerzyści

Najważniejsze Fakty

Zobacz również

Dalsza część artykułu pod materiałem video: