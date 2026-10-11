„Mamy do czynienia z bardzo ponurą modą”. Donald Tusk o agresji w szkołach

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„Nie mamy do czynienia z żadną zorganizowaną na dużą skalę grupą ludzi, którzy mają plan, by tworzyć poczucie zagrożenia. To są bardzo często zachowania spontaniczne, wynikające z aktywności w sieci” - mówił premier Donald Tusk w czasie narady z ministrami, zwołanej w związku z aktami przemocy w szkołach i falą dezinformacji. „Mamy do czynienia z bardzo ponurą modą na przemoc” - dodał szef rządu.

W czwartek w szkole podstawowej w Leszczydole-Nowinach (woj. mazowieckie) 15-latek zaatakował trzy osoby, w tym 37-letnią pracownicę placówki, która zmarła.

Dzień wcześniej w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem dziewięć osób, w tym pięcioro uczniów i dwoje nauczycieli. Miał również plecak z materiałem wybuchowym domowej roboty.

Incydenty wzbudziły bardzo dużo emocji. Zdajemy sobie sprawę, że w takiej atmosferze komuś może przyjść do głowy jakiś głupi, niebezpieczny pomysł - mówił premier Donald Tusk. Jak dodał, po ostatnich wydarzeniach pojawiają się sygnały, że rodzice zwracają większą uwagę na to, czym interesują się ich dzieci w sieci.

My przecież nie będziemy kontrolować metodami policyjnymi szkół, nie będziemy też wprowadzać jakichś radykalnych form cenzury w internecie. Ale współpraca Policji, państwa, wszystkich służb, nauczycieli i rodziców (...) może mieć wyjątkowo duże znaczenie i pozytywne znaczenie — tłumaczył premier.

Nawet wygłupy, straszenie się „dla beki”, powoduje realne zagrożenie - ostrzegał szef rządu. Ocenił też, że „mamy przed sobą wielką robotę jako społeczeństwo”. Jak wyjaśnił, chodzi o uświadamianie dzieciom i młodzieży, jak zgubne skutki może mieć fascynacja przemocą.

Ustalenia policji i MSWiA po atakach w szkołach

Dziś 10 tysięcy funkcjonariuszy będzie pilnowało bezpieczeństwa w szkołach. Jutro mundurowych ma być tam 2 razy więcej. Wzmożone kontrole mają być prowadzone tak długo, jak będzie to potrzebne.

Uczestnicy narady w KPRM (fot. Radek Pietruszka) / PAP

Odnosząc się do najpoważniejszych w skutkach ataków z użyciem noży na terenie szkół minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński stwierdził, że nie ma dowodów na to, by sprawcy mogli się ze sobą kontaktować. Brak jest także podstaw do stwierdzenia, że jest jakiś ogólnopolski challenge - zapewnił.

Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Boroń mówił o 105 wszczętych w związku z ostatnimi zatrzymaniami postępowaniach karnych. Przekazaliśmy materiały do sądu rodzinnego w 46 przypadkach, już są pierwsze środki zapobiegawcze, jakie sądy stosują - mówimy o tymczasowych aresztowaniach, są też tymczasowe nadzory kuratora, osoby są kierowane do szpitali psychiatrycznych - opisywał.

Mamy 110 zabezpieczonych niebezpiecznych przedmiotów. To są noże, maczety, pistolety na kulki, butelki z benzyną, zaostrzone przedmioty, śrubokręty, młotki. Takie przedmioty młodzież próbowała wnosić do szkoły - relacjonował Boroń.

Szef policji przekazał w czasie narady, że wśród zatrzymanych ostatnio osób jest młody człowiek, który stworzył w grze Roblox makietę swojej szkoły i używał jej do planowania zamachu. Zabezpieczono też u niego różnego rodzaju niebezpieczne przedmioty. Posiadał broń palną, amunicję, noże - wyliczał Boroń.

Młodzież się nawzajem nakręca - musimy to przerwać - ocenił.

Podczas odprawy głos zabrał również szef resortu cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Wszystkie aktywności, które pojawiają się w sieci, bez względu na to czy dotyczą naśladownictwa, czy rosnącego zainteresowania subkulturami związanymi z grupami zbrodniczymi, są monitorowane i zgłaszane bezpośrednio policji – powiedział.

Gawkowski apeluje, by nie wzbudzać paniki

Krzysztof Gawkowski i Donald Tusk (fot. Radek Pietruszka) / PAP

Minister cyfryzacji poinformował, że w ostatnich godzinach zablokowano konta gloryfikujące sprawcę czwartkowej zbrodni. Zaapelował, by nie tworzyć podobnych profili i nie naśladować sprawcy. Te działania są częścią paniki, którą niepotrzebnie wzbudzamy – ocenił.

Gawkowski przypomniał, że w czwartek przyjęto ustawę dotyczącą bezpieczeństwa w internecie. Ma ona umożliwić blokowanie treści związanych m.in. z transmisjami sytuacji kryzysowych na żywo, groźbami oraz promocją śmierci lub samobójstwa.

Sprawa dotycząca tej ustawy będzie procedowana w trybie ekstraordynaryjnym. Już w najbliższy wtorek o godzinie 8 odbywa się posiedzenie komisji senackiej – zapowiedział. Dodał, że ustawa ma zostać przyjęta przez Senat w tym tygodniu i trafić do prezydenta Karola Nawrockiego.

Nie wystarczy, że poprosimy platformy. Musimy im nakazać, by treści mogły znikać w trybie de facto rzeczywistym – podkreślił.