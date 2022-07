Na styku jezior Tałty i Ryńskiego zderzyły się dwie motorówki - jedna z nich zatonęła. Ranna została kobieta. Ze złamaną nogą i poważnym urazem głowy trafiła do szpitala.

(zdjęcie ilustracyjne) / RMF FM

Do zderzenia motorówek doszło na wąskim odcinku jeziora. Po uderzeniu jedna zaczęła nabierać wody i tonąć. Osoby z drugiej motorówki zabrały na pokład te z zatopionej i wszyscy popłynęli w stronę Mikołajek - relacjonuje dziennikarka RMF FM Magdalena Grajnert.

Z tych wszystkich osób jedna osoba ma złamaną nogę. Została przekazana karetce wodnej, a następnie do hospitalizacji - przekazał Jarosław Sroka Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Giżycku. Jak usłyszała nasza dziennikarka, do wypadku doszło prawdopodobnie ze względu na za dużą prędkość, brawurę i przecenienie swoich umiejętności.

Na miejscu pracują ratownicy MOPR i policja.

To kolejny groźny wypadek, do którego w tym sezonie doszło na jeziorze Tałty. Przed kilkoma tygodniami doszło tam do wypadku, w którym zginęła 8-letnia dziewczynka.