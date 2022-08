Piątek i sobota na Warmii i Mazurach zapowiadają się z upałami sięgającymi 31-33 stopni Celsjusza, ale od niedzieli nie będzie już tak gorąco, wynika z prognozy IMGW. Spodziewane są opady deszczu i burze, lokalnie z gradem.

/ Shutterstock

Od soboty w całym regionie obowiązują podwyższone ostrzeżenia, drugiego stopnia, przed upałami. Dodatkowo dla powiatu iławskiego, nowomiejskiego, elbląskiego i Elbląga wydano również ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach z gradem.

Piątek i sobota, ostatnie dni z piękną pogodą

Na piątek w warmińsko - mazurskiem prognozowane jest zachmurzenie małe i umiarkowane. Na zachodzie regionu, w drugiej połowie dnia, okresami wzrastające do dużego z możliwością wystąpienia przelotnych opadów deszczu i burz.

W czasie burz może spaść do około 20 mm deszczu, lokalnie możliwy grad, a wiatr w porywach może osiągać do 70 km/h. Temperatura maksymalna od 30 do 33 st. C.

W nocy z piątku na sobotę zachmurzenie małe i umiarkowane, na zachodzie okresami duże z przelotnymi opadami deszczu i burzami, początkowo także z gradem. W czasie burz opady do około 20 mm i możliwe porywy wiatru do 70 km/h. Temperatura minimalna 17-20 st. C.

W sobotę w woj. warmińsko-mazurskim ma być zachmurzenie umiarkowane i duże, jedynie na wschodzie okresami małe. Miejscami, zwłaszcza na zachodzie i w centrum województwa, przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem.

W czasie burz wiatr w porywach do około 80 km/h i opady do 40 mm. Temperatura maksymalna od 28 do 31 st. C.

W niedzielę załamanie pogody

Na niedzielę synoptycy przewidują zachmurzenie przeważnie duże. Pojawią się intensywne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Temperatura minimalna w nocy od 17 do 19 st. C., w ciągu dnia temperatura maksymalna od 23 st. C na zachodzie do 28 st. C na wschodzie regionu.

Wiatr słaby, okresami umiarkowany i porywisty, z kierunków zachodnich. W czasie burz możliwe porywy do 80 km/h.