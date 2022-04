​Policjanci z Iławy ukarali mandatem w wysokości 1,7 tys. zł strażaka-ochotnika z gminy Iława, któremu udowodniono wzniecenie trzech pożarów traw oraz rozlanie oleju na drogę krajową nr 16. Strażak wywoływał niebezpieczeństwo po to, by wyjeżdżać do akcji gaśniczych i prac porządkowych.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Oficer prasowa policji w Iławie Joanna Kwiatkowska poinformowała PAP, że 20-letni strażak ochotnik działał z chęci zysku - za każdy wyjazd do akcji otrzymywał pieniądze. Policjanci ustalili, że 20-latek trzy razy w ostatnim miesiącu podpalił trawy, dodatkowo na drogę krajową nr 16 wylał olej. Zawsze, gdy jest olej na jezdni strażacy są wzywani do jego usunięcia - podała policjantka. Strażak-ochotnik został ukarany na podstawie kodeksu wykroczeń mandatami w łącznej wysokości 1,7 tys. zł. W związku z udowodnieniem strażakowi-ochotnikowi wywoływania pożarów jednostka nadzorująca formalnie drużynę ochotników tj. gmina, może zdecydować o wykreśleniu 20-latka z szeregów OSP. Zobacz również: Strażak OSP oskarżony o podpalenia

