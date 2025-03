36,3 mln zł – to wartość inwestycji, jakie zostaną zrealizowane w szpitalach z województwa warmińsko-mazurskiego. Mają one na celu poprawę infrastruktury i przystosowanie placówek do opieki jednego dnia.

/ Urząd Marszałkowski w Olsztynie / Materiały prasowe Dzięki przyznanym środkom szpitale będą mogły zainwestować w specjalistyczny sprzęt. To z kolei pozwoli przebadać większą liczbę pacjentów. 5,5 mln zł wynosi wartość naszego projektu, z czego 4,5 mln to środki europejskie, a 1 mln zł dofinansowanie z budżetu samorządu województwa. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla największej specjalistycznej przychodni dla dzieci w regionie, działającej w naszym szpitalu, posiadającej aż 34 poradnie. Ten różnorodny sprzęt, który kupujemy, przyspieszy diagnostykę w warunkach ambulatoryjnych i jednocześnie zwiększy do niej dostępność - mówi Krystyna Piskorz-Ogórek, dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie. Potrzebę szybkiego diagnozowania podkreślali zgodnie wszyscy dyrektorzy placówek. Nie ma dziś gałęzi gospodarki i życia społecznego, która by zmieniała się tak szybko i wymagała tak znaczących nakładów, niż medycyna. Modernizujemy poradnie specjalistyczne, kupujemy nowoczesny sprzęt. Wszystko z myślą o szybszym i skuteczniejszym ratowaniu ludzkiego życia i zdrowia - mówi Bernadeta Hordejuk, prezes szpitala w Ostródzie. W trakcie podpisywania umów rozmawiano też o koniecznych zmianach, proponowanych przez Ministerstwo Zdrowia, czyli o idei odwróconej piramidy świadczeń. Zmiany polegają na przeniesieniu ciężaru realizacji świadczeń z lecznictwa szpitalnego do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz podstawowej opieki zdrowotnej. Te zmiany już zachodzą, a dodatkowe środki jeszcze je usprawnią, tak by móc przyjąć większą liczbę pacjentów, szybciej ich zdiagnozować i skuteczniej leczyć - mówi Wioletta Śląska-Zyśk, dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Centrum Chorób Płuc w Olsztynie.