Gotycki ołtarz z katedry we Fromborku, który w czasach Kopernika był głównym ołtarzem we fromborskiej katedrze, został przewieziony ze świątyni do pracowni konserwatorskiej, gdzie m.in. zostanie odtworzona ostatnia kwatera tego ołtarza.

Zdjęcie ilustracyjne / Tomasz Waszczuk / PAP Poliptyk został zdemontowany i zabrany z katedry. Ze świątyni zabrano także jeden z bocznych ołtarzy, drewniany ołtarz św. Augustyna z połowy XVII w. Oba zabytki wrócą do katedry do końca bieżącego roku - poinformował PAP proboszcz formborskiej katedry ks. kan. dr Jacek Wojtkowski i dodał, że w tym czasie będą poddawane konserwacji w pracowni w Toruniu. Poliptyk fromborski to dawny ołtarz główny fromborskiej katedry, który w 1504 roku ufundował wuj Mikołaja Kopernika bp. Łukasz Watzenrode. Prace restauratorsko-konserwatorskie przy tym ołtarzu będą obejmowały m.in. rekonstrukcję ostatniej, szóstej kwatery ze skrzydła lewego. To kwatera przedstawiającą Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny. Dotąd w miejscu gotyckich rzeźb w tej kwaterze znajdowało się czarno-białe zdjęcie, które wykonano jeszcze przed wojną. Na jego podstawie konserwatorzy odtworzą kwaterę, która została zniszczona pod koniec II wojny światowej lub tuż po jej zakończeniu (przed wojną ołtarz był kompletny). W podobny sposób od pięciu lat rekonstruowane były inne kwatery tego ołtarza. Na przeprowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich przy gotyckim ołtarzu fromborska katedra otrzymała 200 tys. zł wsparcia od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie oraz z ministerstwa kultury. Ołtarz św. Augustyna, który także trafił do konserwacji wykonano w połowie XVII wieku. Jest to ołtarz drewniany (we fromborskiej katedrze są ołtarze marmurowe i drewniane - PAP), który stoi przy siódmym filarze nawy północnej. W głównej części tego ołtarza znajduje się obraz stanowiący kopię dzieła Caravaggia - Madonna dei Pellegrini z rzymskiego kościoła Sant'Agostino. Zbudowana na początku XIV wieku katedra we Fromborku jest największym kościołem na Warmii. Przez wieki rezydowała tu kapituła warmińska, czyli grono 16 kanoników - "uczonych mężów", których głównym zadaniem była codzienna modlitwa i wybór biskupa. W XVI w. jednym z kanoników kapituły został siostrzeniec ówczesnego biskupa - Mikołaj Kopernik. W katedrze chowano także zmarłych kanoników i biskupów, w tym Kopernika. Wiele pochówków do dziś nie zostało zidentyfikowanych i zlokalizowanych; w nieznanym miejscu spoczywa w podziemiach katedry m.in. bp. Watzenrode (tj. wuj Kopernika), czy bp. Dantyszek, który przed objęciem biskupstwa był dyplomatą dworu Zygmunta Starego. Zobacz również: Prawomocny wyrok ws. agresji na S7

