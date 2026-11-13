Dramat przyszłych mam. Zamknęli porodówkę, najbliższa oddalona o 70 km

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Do końca lutego szpital powiatowy w Bartoszycach w woj. warmińsko-mazurskim zawiesił działalność oddziału ginekologiczno-położniczego i noworodkowego. Dyrekcja szpitala tłumaczy, że powodem są braki kadrowe, a nie kwestie finansowe. Decyzja ta wywołała falę niepokoju wśród kobiet. W sąsiednich miastach nie ma oddziałów położniczych. Najbliższe porodówki są oddalone o ponad 70 km.

Lekarze odchodzą, oddział zawieszony

Jak wyjaśnia pełniący obowiązki dyrektora szpitala w Bartoszycach Wojciech Prokocki, decyzja o zawieszeniu funkcjonowania do końca lutego porodówki to konsekwencja odejścia lekarzy. To nie pieniądze, a pesele były powodem rozwiązania umów ze szpitalem – podkreśla Prokocki w rozmowie z PAP.

Lekarze byli w wieku emerytalnym. Mieliśmy czterech lekarzy pracujących na codziennych dyżurach i ściągaliśmy lekarzy z innych placówek na dyżury nocne, weekendowe i świąteczne. Teraz nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć ciągłości dyżurów – dodaje.

Wraz z zawieszeniem oddziału położniczego, działalność zawiesił także oddział noworodkowy. Pracujące tam pielęgniarki i położne zostały skierowane na inne oddziały, ale – jak przyznaje dyrektor – „będziemy musieli znaleźć rozwiązanie”.

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Poród 70 kilometrów od domu

Zamknięcie oddziału w Bartoszycach to poważny problem dla mieszkanek nie tylko miasta, ale i okolicznych powiatów. W sąsiednich miastach – Braniewie, Kętrzynie i Lidzbarku Warmińskim – nie funkcjonują oddziały położnicze. Najbliższe porodówki znajdują się w Olsztynie, Biskupcu lub Elblągu, co oznacza dla rodzących kobiet konieczność pokonania nawet 70 kilometrów.

Decyzja szpitala wywołała ożywioną dyskusję w internecie. „Nie każda przyszła mama ma możliwość dojechania do Biskupca czy Olsztyna. Nie każda ma samochód, bliską osobę, która ją zawiezie, czy możliwość pokonania kilkudziesięciu kilometrów w trakcie rozpoczynającego się porodu. (…) Kobiety powinny mieć prawo do bezpiecznego porodu blisko swojego miejsca zamieszkania. To nie jest luksus, to powinien być standard!” – napisała jedna z mieszkanek. Inna dodała: „Jak młodzi ludzie mają decydować się na założenie rodziny?”.

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Kłopoty finansowe szpitala w Bartoszycach

W 2026 roku w bartoszyckim szpitalu odbyło się niespełna 200 porodów. Placówka boryka się jednak nie tylko z problemami kadrowymi, ale i finansowymi. Szpital dysponuje 189 łóżkami, zatrudnia 197 pracowników na kontraktach i 367 na umowach o pracę. Dług placówki wynosi 23 miliony złotych, z czego 12 milionów to zobowiązania wymagające natychmiastowej spłaty. Dodatkowo, na szpitalu ciążą pożyczki w wysokości 78 milionów złotych.

Wprowadziliśmy program naprawczy. Dążymy do tego, by miesięcznie wydawać nie więcej, niż to, co dostajemy z NFZ, już niedużo nam do osiągnięcia tego celu zostało – zapewnia Prokocki.

Według danych GUS, powiaty przy granicy z Rosją – bartoszycki, braniewski, kętrzyński, węgorzewski i gołdapski – należą do najszybciej wyludniających się w kraju.