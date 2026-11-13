Skarb z 1877 roku znów dostępny. Księga objawień gietrzwałdzkich wraca do archiwum

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Po wielomiesięcznej, gruntownej konserwacji do Archiwum Archidiecezji Warmińskiej powróciła oryginalna księga z 1877 roku, dokumentująca jedyne w Polsce objawienia maryjne uznane przez Kościół katolicki. Unikalny zabytek, zawierający protokoły rozmów z wizjonerkami oraz niepublikowane dotąd zapisy z Gietrzwałdu, został zabezpieczony przed zniszczeniem i ponownie udostępniony badaczom.

Prezentacja zakonserwowanych dokumentów z objawień maryjnych w Gietrzwałdzie sprzed 150 lat w Archiwum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie (foto: Tomasz Waszczuk)

Prezentacja zakonserwowanych dokumentów z objawień maryjnych w Gietrzwałdzie sprzed 150 lat w Archiwum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie (foto: Tomasz Waszczuk) / PAP

Oryginalna dokumentacja objawień gietrzwałdzkich stanowi niezwykle cenne źródło wiedzy na temat wydarzeń, które miały miejsce w niewielkiej warmińskiej miejscowości w drugiej połowie XIX wieku. To właśnie tutaj, według relacji wizjonerek Barbary Samulowskiej i Justyny Szafryńskiej, od 27 czerwca do 16 września 1877 roku miały miejsce objawienia Matki Bożej. Wydarzenia te zostały później oficjalnie uznane przez Kościół katolicki, co czyni je jedynymi tego rodzaju w Polsce.

Księga, która powróciła do archiwum po gruntownej konserwacji, zawiera protokoły rozmów z wizjonerkami oraz ówczesnym proboszczem parafii gietrzwałdzkiej, ks. Augustynem Weichselem. Można w niej znaleźć również zapisy treści samych objawień, szczegółowe opisy panującej wówczas atmosfery, sprawozdania komisji badających wiarygodność dziewczynek oraz autentyczność wydarzeń, a także szereg innych, niepublikowanych dotąd zapisów.

„Widzę coś wielkiego”. To jedyne objawienia w Polsce uznane przez Kościół W przyszłym roku minie 150 lat od słynnych objawień maryjnych w Gietrzwałdzie. Są one jedynymi w Polsce oficjalnie uznanymi przez Kościół katolicki. Trwały od 27 czerwca do 16 września 1877 r.

Uratowana przed zniszczeniem. Trudna praca konserwatorów

Przez wiele lat dostęp do unikalnej księgi był mocno ograniczony ze względu na jej zły stan techniczny. Karty były bardzo zniszczone, co wynikało m.in. z zastosowania cienkiej oprawy oraz różnorodnych rozmiarów poszczególnych kart, które uległy silnym deformacjom. Znaczna część dokumentów była niewłaściwie zszyta, przez co fragmenty treści pozostawały ukryte w grzbiecie bloku.

Dopiero niedawno, po wielu próbach, udało się przeprowadzić kompleksową konserwację dokumentu. Dzięki kilku miesiącom specjalistycznych prac, księga została zabezpieczona przed dalszym pogarszaniem się jej stanu.

Dokumenty z objawień maryjnych w Gietrzwałdzie (foto: Tomasz Waszczuk ) / PAP

Prezentuje się pięknie, a co najważniejsze – dzięki przeprowadzonym pracom została zabezpieczona przed dalszym pogarszaniem się jej stanu - zaznaczył ks. prof. Andrzej Kopiczko, dyrektor Archiwum Archidiecezji Warmińskiej.

Objawienia o znaczeniu religijnym i narodowym

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Oficjalne zaproszenie do Ojca Świętego wystosowali prezydenci RP Andrzej Duda i Karol Nawrocki, premier Donald Tusk oraz przedstawiciele Konferencji Episkopatu Polski.