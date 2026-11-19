RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Port Lotniczy Olsztyn-Mazury w Szymanach będzie gospodarzem międzynarodowych pokazów lotniczych z udziałem historycznych samolotów wojskowych. Wydarzenie zaplanowano na lipiec 2027 roku. Swój udział potwierdził już zespół Norwegian Air Force Historical Squadron.

Impreza odbędzie się pod nazwą International Top Secret Airshow Olsztyn-Mazury Airport 2027. Głównym organizatorem ma być firma, która przechowuje w hangarach lotniska w Szymanach historyczne maszyny wojskowe.

Szef firmy Bartosz Maciejczyk przekazał, że nazwa wydarzenia ma nawiązywać do „tajemniczości regionu i tajemniczości okolicy”. Nie sprecyzował jednak, co dokładnie miał na myśli.

Wiemy jednakże, iż w przeszłości lotnisko w Szymanach było wiązane z działalnością amerykańskich służb po zamachach z 11 września 2001 roku. Według ustaleń dotyczących tzw. programu CIA renditions, do Szyman trafiały samoloty przewożące osoby podejrzewane o terroryzm (talibów), które następnie miały być przetrzymywane i przesłuchiwane w pobliskim ośrodku w Starych Kiejkutach.

W pokazach ma wziąć udział m.in. Norwegian Air Force Historical Squadron. Zespół ma zaprezentować samoloty odrzutowe.

Organizatorzy nie przedstawili jeszcze pełnego programu wydarzenia ani listy wszystkich uczestników.

Traktujemy tę imprezę jako element promocyjny regionu – zaznaczył marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Marcin Kuchciński podczas konferencji prasowej w Szymanach.

Pytany o ewentualne wsparcie finansowe samorządu, odpowiedział, że w tej sprawie nadal prowadzone są rozmowy.

Lotnisko działa od dekady

Port Lotniczy Olsztyn-Mazury funkcjonuje jako cywilne lotnisko od dziesięciu lat. Spółka zarządzająca portem należy do samorządu województwa warmińsko-mazurskiego i od początku działalności wykazuje straty finansowe. W 2025 roku strata wyniosła blisko 20 mln zł.

Obecnie regularne rejsy pasażerskie odbywają się pięć razy w tygodniu. Lotnisko oferuje połączenia do Krakowa, Londynu, Dortmundu i Düsseldorf-Weeze. W grudniu uruchomione mają zostać loty czarterowe do Egiptu.