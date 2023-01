Po raz pierwszy na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim uruchomiony zostanie Otwarty Budżet Akademicki. Uczelnia chce przeznaczyć w 2023 roku 500 tysięcy złotych na realizację dwóch projektów przygotowanych przez studentów i pracowników.

Studenci i pracownicy UWM będą mogli "wydać" pół miliona złotych. / Uniwersytet Warmińsko-Mazurski / Materiały prasowe

Otwarty Budżet Akademicki nie będzie jednorazową akcją. Władze uczelni chcą, by kolejne edycje były realizowane w następnych latach.

Przede wszystkim liczę na kreatywność. Często z poziomu zarządzającego nie wszystko jest widoczne. Oddajemy decyzję w ręce społeczności akademickiej. Myślę, że ona najlepiej zna nasz kampus i wie, co mogłoby poprawić funkcjonowanie studentów, doktorantów, pracowników. Gorąco zachęcam do tego, żeby skorzystać z tej szansy i przygotować projekty - mówi rektor UWM profesor Jerzy Przyborowski.

Propozycje przyjmowane będą do 13 lutego. Projekty muszą być zrealizowane w ciągu maksymalnie jednego roku kalendarzowego. Powinny też gwarantować trwałość przez okres minimum 3 lat, być ogólnodostępne oraz uwzględniać kryterium gospodarności i przynosić korzyści społeczności akademickiej. To ciekawa inicjatywa na wzór budżetów obywatelskich w miastach. Jestem ciekaw, jakie projekty trafią ostatecznie do głosowania. Nie wiem, co mógłbym zaproponować. Może budowę bulodromu na plaży kortowskiej, czyli miejsca do grania w boule - mówi Bartek, jeden ze studentów Wydziału Budownictwa.

Każdy uprawniony (student lub pracownik UWM) może zgłosić jeden projekt. Szacunkowy koszt jego realizacji, jeszcze przed wysłaniem zgłoszenia, można skonsultować wysyłając wiadomość drogą mailową: oba@uwm.edu.pl.

Głosowanie ruszy 1 marca - po weryfikacji formalnej i merytorycznej zgłoszonych projektów - i potrwa do 7 marca. Zwycięskie projekty poznamy natomiast 10 marca.

Szczegółowy regulamin dostępny jest na stronie: oba.uwm.edu.pl.