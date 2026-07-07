Polska aktywistka została zamordowana. Prokuratura potwierdza

RMF24

Prokuratura Okręgowa w Olsztynie otrzymała wstępny raport z sekcji zwłok Moniki Silvy-Koniuszek, polskiej aktywistki, którą znaleziono martwą w Ekwadorze. Dokument wskazuje, że kobieta padła ofiarą zabójstwa.

Wstępny raport z sekcji zwłok, który otrzymaliśmy pocztą dyplomatyczną jeszcze zanim nasz wniosek trafił do Ekwadoru, wskazuje, że śmierć pokrzywdzonej była wynikiem celowego działania osób trzecich – przekazał rzecznik olsztyńskiej prokuratury Daniel Brodowski.

Śledczy nie ujawniają szczegółów obrażeń opisanych w dokumencie, podkreślając, że postępowanie trwa.

Ciało Moniki Silvy-Koniuszek pozostaje do dyspozycji ekwadorskich śledczych, którzy prowadzą badania kryminalistyczne. Oznacza to, że na razie nie jest możliwy pochówek. Władze Ekwadoru zadeklarowały także przekazywanie Polsce kolejnych materiałów z prowadzonego śledztwa. Otrzymane już dokumenty wymagały tłumaczenia z języka hiszpańskiego.

Silva-Koniuszek od ponad dekady mieszkała w Ekwadorze i kierowała fundacją La Integridad. Zgłaszała przypadki domniemanej korupcji lokalnych władz oraz nieprawidłowości przy sprzedaży miejskich gruntów w prowincji Santa Elena. Od wielu miesięcy informowała, że otrzymuje groźby i obawia się o własne życie.

Aktywistkę znaleziono martwą 8 czerwca w jej mieszkaniu w miejscowości Montañita. Dochodzenie prowadzą równolegle prokuratury w Ekwadorze i Polsce. Postępowanie wszczęła 12 czerwca Prokuratura Okręgowa w Olsztynie, bo z ustaleń wynikało, że ostatnim miejscem zamieszkania i pobytu kobiety na terytorium Polski był obszar właściwości tej prokuratury.

Jednak nie samobójstwo

Początkowo ekwadorskie władze nie wykluczały samobójstwa. Dzień po odnalezieniu ciała minister spraw wewnętrznych Ekwadoru John Reimberg mówił mediom, że taki scenariusz jest brany pod uwagę. Później reprezentujące rodzinę organizacje praw człowieka, powołując się na ustalenia z sekcji zwłok, poinformowały, że aktywistka została zamordowana. Do przeprowadzenia szybkiego i transparentnego śledztwa apelowały m.in. Delegatura Unii Europejskiej w Quito oraz Międzyamerykańska Komisja Praw Człowieka.

Polska prokuratura wcześniej zwróciła się do strony ekwadorskiej o przekazanie pełnej dokumentacji postępowania, w tym protokołów oględzin miejsca zdarzenia, zeznań świadków oraz opinii biegłych sporządzonych po sekcji zwłok.