Od piątku, po remoncie, ponownie działa zabytkowy most obrotowy w Giżycku w województwie warmińsko-mazurskim. To ważna informacja dla kierowców, żeglarzy, motorowodniaków oraz turystów.

Most w Giżycku, zdjęcie archiwalne / Tomasz Waszczuk / PAP

Jak informuje reporter RMF FM Piotr Bułakowski, od dziś w Giżycku znów działa zabytkowy most obrotowy z XIX wieku.

To istotne nie tylko dla kierowców, ponieważ jest to też droga wodna pomiędzy Niegocinem a Kisajnem. Zabytek, który przeszedł remont, obraca się na bok, aby umożliwić przepływ jednostek wodnych. Most ten jest obsługiwany ręcznie i jest popularną atrakcją turystyczną.

Został zdemontowany w styczniu, miał być otwarty ponownie wcześniej, jednak termin oddania po remoncie się przesunął.

"W związku z rozpoczęciem w dniu 30.06.2025 r. czynności odbiorowych związanych z realizacją przebudowy mostu obrotowego w Giżycku, Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku informuje, iż stwierdzone zostały usterki, które nie pozwalają na oddanie do bezpiecznego użytkowania zabytkowego obiektu. Dopuszczenie ruchu kołowego i wodnego zostało zaplanowane na dzień 04.07.2025 r." - informował wcześniej dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku Grzegorz Moszczyński.

Jak informuje organizacja Aktywne Giżycko, most obrotowy otwierany będzie dla ruchu wodnego i przejezdny dla ruchu kołowego do 31 października.