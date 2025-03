Na pięciu odcinkach drogi wojewódzkiej między Kętrzynem a Giżyckiem trwa remont. W tych miejscach ruch odbywa się wahadłowo. Firma, która prowadzi tam prace, informuje, że pod koniec miesiąca droga będzie całkowicie zamknięta.

Objazd w czasie zamknięcia trasy Kętrzyn - Giżycko / Google Maps/Google / Materiały prasowe

Ręczne kierowanie ruchem i sygnalizacje świetlne - tak teraz wygląda trasa między Kętrzynem a Giżyckiem. Na pięciu odcinkach tej drogi obowiązuje ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną, w jednym przypadku ruch kierowany jest ręcznie. Utrudnienia potrwają do końca marca.

Ważna dla okolicznych mieszkańców jest data 31 marca. Wtedy planowane jest całkowite zamknięcie tej trasy na kilku odcinkach. Do wsi Gierłoż, Kruszewiec, Pożarki, Kwiedzina i Cegielnia będzie można dojechać tylko od strony Kętrzyna.

Do Martian, Sterławek Wielkich, Małych i Średnich oraz do Kalinowa będzie można dojechać przez Ryn. Natomiast do Wron, Wron Nowych i Pięknej Góry będzie można dojechać od strony Giżycka.

Kompleksowy remont 23-kilometrowej trasy potrwa do wiosny 2027 roku. Droga będzie nie tylko miała nową nawierzchnię, ale też zostaną zbudowane chodniki, zatoki autobusowe i przejścia dla pieszych.

Remont trasy Kętrzyn-Giżycko to część większej inwestycji - rozbudowy trasy od Kętrzyna do wschodniej granicy województwa. Całkowity koszt modernizacji tej trasy to ponad 745 miliony złotych, z czego ponad 633 miliony złotych pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027.