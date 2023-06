Pogoda w czasie "czerwcówki", czyli długiego weekendu, będzie zachęcała do wypoczynku na wodzie. Z każdym dniem woda w jeziorach robi się cieplejsza. Trzeba jednak uważać na gwałtowne burze, które na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich mogą pojawić się w piątek i sobotę.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Patrząc na liczbę wynajętych czarterów, czy rezerwacji w hotelach i pensjonatach, zainteresowanie długim czerwcowym weekendem na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich jest duże. Wpływ na to ma m.in. pogoda - wszędzie mamy prawie bezchmurne niebo z wysoką temperaturą.

Cieplejsze robią się też jeziora. Temperatura wody zależy też od wielkości danego akwenu. W tych mniejszych jeziorach woda ma już nawet 20-21 stopni Celsjusza, w większych jak Mamry, czy Niegocin 17-18.

Ratownicy przypominają, aby przed wejściem do wody dokładnie się nią ochlapać, żeby uniknąć szoku termicznego.

Załogi karetek wodnych już miały pierwsze interwencje do udarów cieplnych. Pamiętajmy o zakrywaniu głowy, korzystaniu z kremów ochronnych i podkreślamy, że alkohol, słońce i woda to nie jest dobre połączenie - mówi Jarosław Sroka, szef bazy Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Giżycku.

Pogoda na Mazurach w czasie długiego weekendu

Jaka będzie pogoda na Mazurach w czasie długiego weekendu? Czwartek będzie słoneczny, z delikatnym wiatrem, natomiast od piątku na szlaku trzeba się spodziewać gwałtownych burz, które mogą pojawić się późnym popołudniem.

Ratownicy podkreślają jednak, że są to tylko prognozy pogody i pogorszenia warunków trzeba się zawsze spodziewać.

Na Mazurach bywa tak, że nagle nad jakimś jeziorem pojawi się niezapowiadana burza i trzeba spływać do brzegu. Obserwujmy dokładnie niebo, reagujmy szybko. Pamiętajmy też o masztach ostrzegawczych. Jeżeli szybko pulsują, to jest już dla nas informacja, żeby jak najszybciej spłynąć do portu albo brzegu - mówi Dariusz Luma, kierownik stacji MOPR w Giżycku.

Jeżeli chodzi o warunki do żeglowania, to od soboty wiatr będzie zdecydowanie silniejszy. W porywach może osiągać 40-50 km/h. A to oznacza, że mniej wprawieni żeglarze nie powinni przeceniać swoich umiejętności. Nie tylko dla bezpieczeństwa warto np. refować żagle, czyli zmniejszać ich powierzchnię.

Wypoczywając na mazurskich jeziorach warto mieć przy sobie smartfona z aplikacją Ratunek. Wzywając przez nią pomocy ratownicy będą wiedzieli, gdzie jesteśmy. Bywają sytuacje, że żeglarze albo motorowodniacy nie są w stanie powiedzieć nawet, na jakim jeziorze się znajdują.