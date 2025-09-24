Broń i materiały wybuchowe znaleziono w Olsztynie - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Na miejscu są funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Planowana jest ewakuacja mieszkańców jednego z bloków na Osiedlu Generałów. To właśnie tam w mieszkaniu natrafiono na arsenał. Na czas zabezpieczania materiałów wybuchowych mieszkańcy będą musieli - wszystko na to wskazuje - opuścić swoje lokale.

Dziennikarz RMF FM nieoficjalnie dowiedział się, że funkcjonariusze działają w śledztwie dotyczącym trzech 19-latków zatrzymanych przed wakacjami, którzy mieli planować zamach w jednej ze szkół średnich. Mieszkanie, w którym natrafiono na arsenał, nie należy do żadnego z nich, ale do innej osoby. Mieszkający tam nastolatek ma być zatrzymany.

