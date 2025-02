Są zarzuty po sobotniej akcji kontrterrorystów na Starym Mieście w Olsztynie. Zatrzymany 49-letni Ryszard M. odpowiadać będzie m.in. za długotrwałe znęcanie się nad rodziną.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

49-letni Ryszard M. miał długotrwale znęcać się psychicznie nad swoją rodziną - partnerką i czterema córkami. Były wyzwiska, a nawet groźby pozbawienia życia.

W minioną sobotę kobieta wezwała policję, ponieważ mężczyzna był wyjątkowo agresywny. Funkcjonariusze zablokowali ulicę Świętej Barbary. Ściągnęli na miejsce kontrterrorystów, ponieważ 49-latek zabarykadował się w jednym z pomieszczeń w swoim domu.

Gdy kontrterroryści weszli do środka, Ryszard M. mierzył do nich z broni. Prawdopodobnie była to broń gazowa. Został postrzelony w dłoń i obezwładniony.

W prokuraturze usłyszał zarzuty długotrwałego znęcania się nad rodziną. Odpowie również za grożenie policjantom przedmiotem przypominającym broń.

49-latek nie przyznał się do winy. Prokuratura skierowała do sądu wniosek o jego trzymiesięczny areszt.

Ryszard M. nie był wcześniej karany, ale rodzina miała założoną niebieską kartę.