W diecezji kieleckiej wprowadzony zostanie diakonat stały. Żonaci mężczyźni będą mogli chrzcić, głosić kazania, czy błogosławić śluby.

Zdjęcie ilustracyjne / Mateusz Marek / PAP

O tej decyzji poinformował w komunikacie do wiernych biskup diecezji kieleckiej Jan Piotrowski.

"W odpowiedzi na zachętę Ojca Świętego Franciszka, chcemy podjąć w naszej diecezji przygotowania do rozpoczęcia formacji mężczyzn do diakonatu stałego, zarówno żonatych, jak i tych, którzy chcą pozostawać w bezżenności, a doświadczają łaski powołania do diakonatu. Niech Duch Święty udziela naszej diecezji daru nowych powołań do kapłaństwa i diakonatu stałego" - napisał.

Kim jest diakon stały?

Diakonat to pierwszy stopień sakramentu święceń. Diakonem stałym może być zarówno żonaty mężczyzna, jak i kawaler. Musi mieć minimum 35 lat, 5 lat stażu małżeńskiego i pisemną zgodę żony. Jeżeli kawaler chce zostać diakonem stałym, to w momencie święceń zobowiązuje się do celibatu.

Diakoni stali najczęściej wykonują normalnie swój zawód i pomagają w pracy księżom. Mogą udzielać chrztu, rozdawać komunię, błogosławić małżeństwa, głosić kazania i prowadzić pogrzeby. Mogą też sprawować nabożeństwa, ale nie mogą odprawiać mszy i spowiadać.

Na całym świecie jest ponad 45 tysięcy diakonów stałych, którzy pracują w 129 krajach. W Polsce do czerwca 2022 roku wyświęcono 87 diakonów stałych. Pracują w 15 diecezjach: ełckiej, warmińskiej, elbląskiej, toruńskiej, pelplińskiej, warszawsko-praskiej, warszawskiej, łódzkiej, katowickiej, gliwickiej, opolskiej, świdnickiej, lednickiej, zielonogórsko-gorzowskiej i szczecińsko-kamieńskiej.