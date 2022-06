Komenda Główna Policji przygotowała interaktywną mapę wypadków drogowych, która będzie aktualizowana przez całe wakacje. To już czwarta odsłona tego projektu.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Tegoroczna odsłona mapy została przygotowana w sposób, który pozwala na filtrowanie wypadków. Możliwe będzie wyświetlenie np. samych wypadków z udziałem pieszych czy motocyklistów. W zależności od zwiększania się liczby wypadków, zmieniać się będą kolory poszczególnych województw.

Mapa z aktualnymi danymi będzie dostępna w internecie , ale również wyświetlana przy głównych drogach, na dworcach, stacjach paliw i w centrach handlowych.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Komisarz Robert Opas o wakacyjnej mapie wypadków

Miesiące wakacyjne są najbardziej tragiczne w skutkach. Piękna, prosta, słoneczna droga czasami niestety jest miejscem najbardziej tragicznych wypadków - mówił w rozmowie z reporterką RMF FM Magdaleną Grajnert komisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Wypadki wakacyjne wakacyjne bardzo często odbywają się w miejscu, gdzie pomoc dociera dużo później - dodał. Skomentował też zmiany w zachowaniu kierowców związane z podwyższeniem kwot mandatów. Jeździmy wolniej, bezpieczniej, ale do idealnego zachowania jest bardzo daleko - ocenił.

Apel do rodziców dzieci, które wyjeżdżają na letni wypoczynek

Policja apeluje, by rodzice zwracali się do policji o kontrolę autokarów wiozących ich dzieci na kolonie lub obozy. Zastrzega jednocześnie, by nie robić tego w ostatniej chwili, bo trzeba będzie się liczyć z dłuższym czasem oczekiwania na przyjazd patroli lub inspektorów transportu drogowego.



Niestety, podczas takich kontroli bardzo często ujawniamy, że pojazdy nie spełniają wymogów technicznych, co ma realny wpływ na bezpieczeństwo. Ale zdarzają się również przypadki, że policjanci przyjeżdżając na miejsce ujawniają, że kierowcy są pod wpływem alkoholu lub nie są przygotowani do tego, aby taki pojazd prowadzić - powiedział rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji insp. Mariusz Ciarka.

Policja przypomina również, by w upalne dni nie zostawiać w autach dzieci i zwierząt. Jeżeli zauważymy, że w dniu, kiedy panują wysokie temperatury, w aucie znajduje się dziecko lub zwierzę, to wpierw sprawdźmy, czy drzwi są zamknięte. Podejdźmy do samochodu, chwyćmy za klamkę i spróbujmy otworzyć drzwi. Jeżeli będą zamknięte, nie mamy możliwości ich otworzyć, krzyknijmy, czy w pobliżu znajduje się osoba, która kierowała tym samochodem - tłumaczył Ciarka. Nie obawiajmy się wybić szyby, działamy w stanie wyższej konieczności, ratując życie lub zdrowie. Polskie prawo przewiduje w takim wypadku zwolnienie od odpowiedzialności za zniszczenie lub uszkodzenie mienia - wyjaśnił.