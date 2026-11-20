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Zarzuty dotyczące umyślnego narażenia dziecka na niebezpieczeństwo oraz nieumyślnego spowodowania jego śmierci usłyszeli dwaj ratownicy pracujący w Aquaparku Fala w Łodzi. Ma to związek z dramatycznymi wydarzeniami z wakacji. Siedmiolatek przebywał pod wodą przez kilka minut, zanim cała sytuacja została zauważona. Chłopiec trafił do szpitala. Zmarł po dwóch tygodniach.

Tragiczne wydarzenia rozegrały się pod koniec lipca w Aquaparku Fala w Łodzi, zdj. ilustracyjne, jack-sooksan

Tragiczne wydarzenia rozegrały się pod koniec lipca w Aquaparku Fala w Łodzi, zdj. ilustracyjne, jack-sooksan / Shutterstock

Do tragedii doszło 27 lipca na terenie Aquaparku Fala w Łodzi. Podczas zajęć organizowanych w formie półkolonii przez zewnętrzną firmę 7-letni chłopiec, który uczestniczył w zajęciach nauki pływania, zaczął tonąć. Najpierw przez 3 minuty cyklicznie wynurzał i zanurzał się pod wodą, a następnie przez ok. 6 minut był pod wodą. Te informacje przekazał po wypadku prokurator na podstawie zapisów monitoringu.

Siedmiolatek w skrajnie ciężkim stanie trafił do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Zmarł dwa tygodnie później.

Jak poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak, dwaj ratownicy usłyszeli zarzuty dotyczące umyślnego narażenia dziecka na niebezpieczeństwo oraz nieumyślnego spowodowania jego śmierci.

Mężczyźni mają 20 i 23 lata. Obaj nie przyznali się do winy. Jeden z nich odmówił składania wyjaśnień. Drugi - jak poinformował prokurator, złożył częściowe wyjaśnienia, ale czynności z jego udziałem mają być kontynuowane.

Prokurator nie zastosował wobec podejrzanych żadnego środka zapobiegawczego. Będą odpowiadać z wolnej stopy.

„Było widać miejsce, w którym tonął chłopiec”

O decyzji prokuratora przesądziły między innymi wyniki eksperymentu procesowego, który wykonaliśmy na miejscu zdarzenia. Został wykonany w warunkach możliwie zbliżonych do panujących w dniu tragedii. Termin został wybrany tak, żeby w aquaparku panowały identyczne warunki pogodowe i oświetleniowe. Nawet pozycja słońca, czy też to, jak jasno ono świeci, może wpływać na warunki widoczności w takim przeszklonym pomieszczeniu, jakim jest hala basenowa — powiedział PAP Jasiak.

Prokurator wyjaśnił, że w czynnościach przeprowadzonych na basenie wzięło udział ok. 50 osób. W ich trakcie po całej hali basenowej poruszali się funkcjonariusze policji z przyczepionymi kamerami, tak aby nagrania, jak najlepiej oddawały kąt, pole widzenia tej osoby, która chodziła wzdłuż krawędzi basenu.

Z ekspertyzy, którą przedstawił prokuraturze biegły, wynika, że z pozycji, w której w chwili wypadku byli dwaj ratownicy, odpowiedzialni za ten właśnie sektor basenu, było widać miejsce, w którym tonął chłopiec i powinni byli podjąć odpowiednią akcję ratunkową - powiedział prokurator.



Co ustalił biegły?

Dodał, że rozważania biegłego dotyczyły nie tylko punktów, w których dyżurowali ratownicy, ale także linii wzdłuż krawędzi basenu, kiedy dokonywali obchodu.

Osobną kwestią według prokuratora jest odpowiedź na pytanie, czy ratownicy ze swoich pozycji powinni byli widzieć miejsce, w którym tonął chłopiec i czy dokonywali obchodów w odpowiednich odstępach czasu - przekazał Jasiak.

Biegły ustalił, że w każdej chwili miejsce tragedii powinno być widoczne dla ratowników. Wskazał też na uchybienia w zakresie niepodjęcia akcji ratunkowej. Decyzja prokuratury o przedstawieniu zarzutów ratownikom wynika z opinii biegłego - wyjaśnił Jasiak.

Ratownikom grozi do 5 lat więzienia.