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Władze Mjanmy krytycznie zareagowały na czwartkowe orzeczenie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości (MTS). Uznał on ten kraj za odpowiedzialny za ludobójstwo muzułmańskiej mniejszości Rohingjów. Orzeczenie trybunału skrytykowały też Chiny.

Zapytana w piątek o decyzję trybunału rzeczniczka prezydenta Mjanmy (dawnej Birmy) Khaing Khaing Soe powiedziała dziennikarzom, że jest ona „niesprawiedliwa”. Podkreśliła również, że orzeczenie nie zapadło jednomyślnie, wskazując, że sześciu z 15 sędziów nie poparło stanowiska większości.

MTS: Mjanma dopuściła się ludobójstwa

MTS stwierdził w czwartek, że Mjanma dopuściła się ludobójstwa wobec Rohingjów w północnej części stanu Arakan podczas operacji wojskowej przeprowadzonej w 2017 r. Sędziowie ocenili, że birmańskie siły bezpieczeństwa działały z zamiarem zniszczenia części tej grupy etniczno-religijnej, co stanowi kluczowy element definicji ludobójstwa.

Według ustaleń trybunału podczas ofensywy zginęło około 10 tys. Rohingjów, a ponad 725 tys. osób uciekło do sąsiedniego Bangladeszu. Trybunał wskazał również na masowe zabójstwa cywilów, przemoc seksualną oraz ataki na osoby próbujące opuścić kraj.

Pozew przeciwko Mjanmie złożyła w 2019 r. Gambia. Domagała się m.in. zadośćuczynienia dla Rohingjów, przyznania im pełnych praw obywatelskich oraz umożliwienia bezpiecznego powrotu do ojczyzny.

Pierwszy taki przypadek

Jak podkreślają media, jest to pierwszy przypadek, gdy najwyższy organ sądowy ONZ przypisał państwu odpowiedzialność za dokonanie ludobójstwa. Orzeczenia MTS są prawnie wiążące, jednak trybunał nie dysponuje narzędziami pozwalającymi na ich bezpośrednie wyegzekwowanie.

Władze Mjanmy odrzucają oskarżenia o ludobójstwo, utrzymując, że działania armii były wymierzone w rebeliantów, a nie w ludność cywilną.

Chiny krytykują orzeczenie MTS

Chiny skrytykowały w piątek orzeczenie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości (MTS) w Hadze.

Chiny są zaniepokojone kilkoma kwestiami, w szczególności tym, że (trybunał) wykracza poza swoje kompetencje i stosuje rozszerzoną interpretację, co nie sprzyja rozstrzyganiu sporów. Społeczność międzynarodowa powinna połączyć wysiłki, aby nie komplikować tej sprawy – oświadczył rzecznik MSZ Guo Jiakun podczas konferencji prasowej, odpowiadając na pytanie dotyczące tego orzeczenia.

Krytycy Chin zarzucają władzom w Pekinie, że działania wobec Ujgurów, muzułmańskiej grupy etnicznej zamieszkującej północno-zachodnią prowincję Sinciang, mają znamiona ludobójstwa. Organizacje broniące praw człowieka, a także ONZ, informują o przetrzymywaniu nawet miliona Ujgurów w „obozach reedukacyjnych”, objęciu ich pracą przymusową, torturach i przymusowej sterylizacji. Działania te zostały przez niektóre państwa zachodnie oraz ekspertów określone jako zbrodnie przeciwko ludzkości, a nawet ludobójstwo.