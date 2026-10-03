Paralotniarz wpadł do Wisły. Jego życia nie udało się uratować

RMF24

Paralotniarz wpadł w sobotę do Wisły w miejscowości Rozgarty niedaleko Grudziądza w województwie kujawsko-pomorskim. Strażacy wyciągnęli poszkodowanego na brzeg. Niestety, 59-letni mieszkaniec Gdyni zmarł w drodze do szpitala - ustalił dziennikarz RMF FM Michał Krasoń.

Paralotniarz wpadł do wody w sobotę krótko po godzinie 13:00 - dowiedział się reporter RMF FM Michał Krasoń. Jak relacjonował nasz dziennikarz, 59-latek wpadł w samym środku nurtu Wisły.

O zdarzeniu służby poinformował inny paralotniarz, który widział cały wypadek. W wodzie mężczyzny poszukiwały cztery zastępy straży pożarnej ze specjalistycznym sprzętem do ratownictwa wodnego.

Strażacy dopiero po kilkudziesięciu minutach zlokalizowali mężczyznę zaplątanego w sprzęt paralotniarski. Gdy został wyciągnięty na łódź, był nieprzytomny - powiedział bryg. Paweł Korgol ze straży w Grudziądzu.

Jak ustalił nasz dziennikarz, paralotniarz zmarł w drodze do szpitala.

Policjanci będą wyjaśniać, jak doszło do tego wypadku.