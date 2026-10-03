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Na 5-letnią dziewczynkę przewróciła się drewniana wiata

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 3 października (12:35)

W Woli Rzędzińskiej koło Tarnowa w Małopolsce doszło do dramatycznego wypadku. Na 5-letnie dziecko przewróciła się wiata. Dziewczynka w stanie ciężkim trafiła do szpitala.

Na 5-letnią dziewczynkę przewróciła się drewniana wiata
Zdj. poglądowe /Shutterstock

Do wypadku doszło po godz. 11 w Woli Rzędzińskiej w powiecie tarnowskim w województwie małopolskim. Na małą dziewczynkę przewróciła się drewniana poluzowana wiata. Do zdarzenia doszło podczas prac remontowych. 

Na miejsce przyjechały zastępy Państwowej Straży Pożarnej, jeden Ochotniczej Straży Pożarnej, dwie karetki i policja. Doleciał też śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 

W momencie naszego przyjazdu trwała już reanimacja. Mimo że lądował LRP, dziewczynka została zabrana do szpitala karetką pogotowia - powiedział RMF FM asp. sztab. Paweł Broński z tarnowskiej straży pożarnej.


Źródło: RMF24
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