Na 5-letnią dziewczynkę przewróciła się drewniana wiata

RMF24

W Woli Rzędzińskiej koło Tarnowa w Małopolsce doszło do dramatycznego wypadku. Na 5-letnie dziecko przewróciła się wiata. Dziewczynka w stanie ciężkim trafiła do szpitala.

Do wypadku doszło po godz. 11 w Woli Rzędzińskiej w powiecie tarnowskim w województwie małopolskim. Na małą dziewczynkę przewróciła się drewniana poluzowana wiata. Do zdarzenia doszło podczas prac remontowych.

Na miejsce przyjechały zastępy Państwowej Straży Pożarnej, jeden Ochotniczej Straży Pożarnej, dwie karetki i policja. Doleciał też śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

W momencie naszego przyjazdu trwała już reanimacja. Mimo że lądował LRP, dziewczynka została zabrana do szpitala karetką pogotowia - powiedział RMF FM asp. sztab. Paweł Broński z tarnowskiej straży pożarnej.