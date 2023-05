Końca dobiegają prace remontowe związane z budową wiaduktu w Dąbrowie. Od środy do piątku (17-19 maja) wykonawca będzie montował krawężniki i frezował starą nawierzchnię na drogach dojazdowych do wybudowanego wiaduktu nad linią kolejową w Dąbrowie w ciągu DK46. W związku z tym droga zostanie zwężona do jednego pasa i będzie obowiązywał ruch wahadłowy sterowany ręcznie.

Ostatnie prace związane z budową wiaduktu w Dąbrowie / GDDKiA / Materiały prasowe Zaplanowane prace W kolejnych tygodniach zaplanowano układanie warstwy ścieralnej, montaż barier ochronnych oraz wykonanie oznakowania poziomego. W trakcie tych prac jezdnia będzie zwężona do jednego pasa, a ruch wahadłowy, sterowany ręcznie. W godzinach popołudniowych i nocnych będzie przywracany ruch dwukierunkowy. Czas trwania utrudnień w poszczególnych dniach i godzinach będzie uzależniony od postępu robót. Niezależnie w ciągu DK46 odcinkowo pomiędzy końcem obwodnicy Niemodlina i Dąbrową zaplanowano odwierty geotechniczne w ramach prac przygotowawczych dla rozbudowy odcinka Niemodlin - Dąbrowa. Dla tych prac odcinkowo obowiązywać będzie ruch wahadłowy. Zakres inwestycji Poza budową nowego wiaduktu - usytuowanego o 1,7 m wyżej w stosunku do obiektu dotychczasowego - oraz przebudową fragmentu DK46 - zakres robót budowlanych obejmował także rozbiórkę poprzedniego wiaduktu. Te prace zrealizowano na przełomie I i II kwartału br. Wykonawcą zadania jest firma Himmel Papesch z umową na kwotę 19 785 318,75 zł. Finał prac zaplanowano w II kwartale br. Zobacz również: ​74-latek próbował przeciąć niewypał

