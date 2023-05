Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad chce poprawić przepustowość na krótkim, bo 7-kilometrowym, ale bardzo ważnym odcinku "Zakopianki" między Nowym Targiem a Szaflarami. Do 16 czerwca czeka na oferty firm, które podejmą się przygotowanie koncepcji przebudowy tego odcinka drogi.

Zakopianka między Nowym Targiem a Szaflarami / GDDKiA Kraków / GDDKiA

Wybrany w przetargu wykonawca będzie miał na zrobienie projektu i uzyskanie decyzji środowiskowych maksymalnie 28 miesięcy.

GDDKiA chce, tam gdzie to możliwe, dobudować dodatkowe pasy ruchu, rozbudować skrzyżowania, przebudować zjazdy i wybudować ponad kilometr chodnika. Opracowanie dokładnego zakresu przebudowy to zadaniem wykonawcy.

Droga z Nowego Targu do Szaflar to główna trasa do Zakopanego. Stale rośnie na niej liczba pojazdów. Ruch między 2015 a 2021 rokiem zwiększył się o 45 proc. do ponad 22 tysięcy pojazdów na dobę. Liczba samochodów ciężarowych na tym odcinku wzrosła o 73 proc., do 2,3 tysiąca pojazdów na dobę.

W sezonie turystycznym na tym odcinku "Zakopianki" tworzą się korki, to wciąż tzw. wąskie gardło.

Jak informuje Kacper Michna z krakowskiego GDDKiA w 2024 roku planowane jest oddanie do ruchu drogi krajowej 47 z Rdzawki do Nowego Targu. Po zakończeniu tej inwestycji cały odcinek między Krakowem a Nowym Targiem będzie drogą dwujezdniową, z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. Dlatego też konieczne jest rozpoczęcie prac pozwalających na zwiększenie przepustowości trasy 0między Nowym Targiem a Zakopanem.