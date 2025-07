29-letni Kolumbijczyk usłyszał zarzut zabójstwa 41-letniego Polaka w miejscowości Nowe koło Świecia (województwo kujawsko-pomorskie). Do zbrodni doszło w nocy z soboty na niedzielę, w czasie bójki pomiędzy dwoma grupami mężczyzn. Przyznał się do winy.

Doprowadzenie do Prokuratury Rejonowej w Świeciu jednego z Kolumbijczyków / Tytys Żmijewski / PAP

29-letni Kolumbijczyk przyznał się do zabójstwa 41-letniego Polaka podczas bójki w Nowem koło Świecia. Grozi mu dożywotnie więzienie.

Do starcia dwóch grup mężczyzn doszło w nocy z soboty na niedzielę przy jednym z lokali w Nowem.

W związku z wydarzeniami w Nowem zatrzymano 13 osób, w tym 10 Kolumbijczyków.

Chcesz poznać szczegóły tej dramatycznej nocy i dalsze losy zatrzymanych? Sprawdź cały artykuł!

29-latek przyznał się do winy

29-letni Kolumbijczyk usłyszał zarzuty udziału w bójce i zabójstwa. Grozi mu nawet dożywotnie więzienie.

Rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy Agnieszka Adamska-Okońska poinformowała, że mężczyzna przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Prokuratura skierowała do sądu wniosek o jego tymczasowe aresztowanie.

Doprowadzenie jednego z zatrzymanych po bójce w Nowem do prokuratury / Tytus Żmijewski / PAP

Trwają przesłuchania kolejnych 12 osób - w tej grupie jest 9 Kolumbijczyków. Wszyscy mają odpowiedzieć za udział w bójce, której następstwem była śmierć człowieka. Grozi za to do 15 lat więzienia.

Odpowiedzialność za udział w bójce polega na tym, że jeśli ktoś bierze udział w takim zdarzeniu i wie o tym, że jest to potencjalnie niebezpieczne zajście, to liczy się ze skutkiem w postaci narażenia kogoś na utratę zdrowia bądź życia - podkreśliła Agnieszka Adamska-Okońska z bydgoskiej prokuratury. Jak dodała, dotychczas do sądu w Świeciu zostało skierowanych pięć wniosków o areszt.

Tragiczny finał nocnej bójki

Miejsce bójki dwóch grup mężczyzn na terenie miejscowości Nowe / Tytys Żmijewski / PAP

Po godz. 2 w nocy z soboty na niedzielę policjanci zostali wezwani do bójki pomiędzy grupami mężczyzn przy jednym z lokali w Nowem koło Świecia.



W trakcie szarpaniny 41-letni Polak został ugodzony nożem. To mieszkaniec powiatu świeckiego, który zmarł w wyniku odniesionych obrażeń.

Dwie inne osoby odniosły niegroźne obrażenia. Uczestnicy bójki próbowali uciec samochodem.



W miejscowości Zdrojewo (gm. Nowe) w trakcie próby zatrzymania kierujący hyundaiem usiłował zepchnąć radiowóz z drogi, doprowadzając do kolizji. W efekcie policjanci zatrzymali pojazd. Wybiegło z niego czterech mężczyzn. Mimo próby dalszej ucieczki pieszo policjanci zatrzymali mężczyzn w wieku od 21 do 45 lat. Wszyscy zatrzymani byli nietrzeźwi - relacjonowała rzeczniczka świeckiej policji Joanna Tarkowska.

Miejsce nocnej bójki, której efektem była śmierć 41-letniego Polaka / Tytus Żmijewski / PAP

29-letni Kolumbijczyk, który usłyszał zarzut zabójstwa, został zatrzymany w hotelu pracowniczym. W sumie w związku z tą sprawą zatrzymano 13 mężczyzn. To 10 Kolumbijczyków pracujących w miejscowych zakładach mięsnych i trzech mieszkańców gminy Nowe.