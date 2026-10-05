Błąd Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Pomylono Lubuskie i Lubelskie

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Mieszkańcy województwa lubuskiego w zachodniej Polsce otrzymali alert ostrzegający przed rosyjskim atakiem powietrznym na terenie Ukrainy. Tymczasem alert obowiązywał wyłącznie na terenie woj. lubelskiego. Jak się okazało, to błąd Rządowego Centrum Bezpieczeństwa – ustaliła reporterka RMF FM Magdalena Grajnert.

Alert RCB w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Do kogo dotarł SMS?

W poniedziałkowy wieczór Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) poinformowało o zagrożeniu z powietrza na terenie Ukrainy. Z komunikatu RCB wynikało, że alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie woj. lubelskiego.

Tymczasem otrzymali go również niektórzy odbiorcy w woj. lubuskim w zachodniej Polsce. Otrzymaliśmy w tej sprawie sygnał od Słuchacza na Gorącą Linię RMF FM.

Reporterka RMF FM Magdalena Grajnert ustaliła, że to błąd Rządowego Centrum Bezpieczeństwa – omyłkowo wysłano alert do odbiorców na terenie woj. lubuskiego.

Alert został już odwołany.

„Błędnie skierowane ostrzeżenie mogło wywołać niepokój”

Komunikat w tej sprawie wydało również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. RCB przyznało w nim, że doszło do rzeczonej pomyłki.

Mamy świadomość, że Alert RCB jest dla odbiorców sygnałem do podjęcia działań służących ochronie życia i zdrowia. Błędnie skierowane ostrzeżenie mogło wywołać niepokój oraz skłonić mieszkańców do podjęcia działań ochronnych – wskazało RCB.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przeprosiło „wszystkich odbiorców błędnie wysłanych wiadomości za pomyłkę, niepokój i utrudnienia, które mogła spowodować”.

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