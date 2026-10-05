Atak Rosji na Ukrainę. Alert RCB na Lubelszczyźnie, polskie lotnictwo w akcji

RMF24

Rosja zaatakowała z powietrza Ukrainę. Do odbiorców w woj. lubelskim Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) wysłało alert. „W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo” – przekazało RCB. Po kilkunastu minutach alert odwołano.

Alert RCB na Lubelszczyźnie

UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów – zaalarmowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Alert został wysłany do odbiorców na terenie województwa lubelskiego w miastach: Lublin, Chełm, Zamość, Biała Podlaska, oraz w powiatach: puławskim, opolskim, lubelskim, kraśnickim, janowskim, włodawskim, łęczyńskim, świdnickim, chełmskim, krasnostawskim, hrubieszowskim, zamojskim, tomaszowskim, biłgorajskim, łukowskim, bialskim, ryckim, radzyńskim, parczewskim, lubartowskim.

Po kilkunastu minutach RCB odwołało alert.

UWAGA! Odwołano zagrożenie atakiem z powietrza. Brak zagrożenia na terenie Polski – podało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

RCB wyjaśniło, że początkowo przekazało alert informujący o zagrożeniu z powietrza na terytorium Ukrainy do mediów i operatorów telefonii komórkowej. Następnie, w trakcie wysyłki Rządowe Centrum Bezpieczeństwa otrzymało informację, że zagrożenie ustało, więc wysyłka została przerwana.

W konsekwencji pierwotny Alert RCB mógł dotrzeć tylko do części osób znajdujących się na obszarze objętym ostrzeżeniem. Jednocześnie, aby przekazać aktualną informację i odwołać wcześniejsze ostrzeżenie, uruchomiliśmy kampanię odwoławczą informującą o ustaniu zagrożena – wskazało RCB.

Jak wyjaśniono w komunikacie, „może wystąpić sytuacja, w której część odbiorców otrzyma zarówno Alert RCB o zagrożeniu, jak i jego odwołanie, natomiast część – ze względu na przerwanie pierwszej wysyłki – otrzyma wyłącznie wiadomość informującą o ustaniu zagrożenia”.