Najgorzej jest lub może być na Warmii i Mazurach oraz m.in. w części Tatr i Beskidów - alerty IMGW dla tamtych rejonów mają drugi stopień (oznacz on zjawiska meteorologiczne powodujące duże straty materialne i zagrożenie życia). Komunikaty obowiązują do godzin wieczornych w czwartek lub do godzin porannych w piątek.

Pomorze: 8 tys. odbiorców bez prądu, trudne warunki drogowe i kolejowe

Jak przekazał przed godz. 18 nasz słuchacz Wojtek, "obwodnica Trójmiasta od Gdyni do Gdańska - z uwagi na bardzo silne opady śniegu - cała stoi". Niech kierowcy nie wjeżdżają od strony Chyloni, cała trasa stoi, aż do Osowej - dodał.

Po południu informowaliśmy o tym, że 8 tysięcy odbiorców na północy Polski nie ma prądu. Jak przekazał Grzegorz Baran ze spółki Energa Operator, w gdańskim oddziale spółki obecnie ponad 1000 odbiorców pozbawionych jest energii elektrycznej, najwięcej w okolicach Starogardu Gdańskiego - ponad 800 odbiorców.

Najgorzej sytuacja wygląda w oddziale koszalińskim Energa Operator. Tutaj warunki atmosferyczne, marznące opady deszczu i opady śniegu spowodowały pozbawienie dostaw energii elektrycznej ponad 7 tysięcy odbiorców, z czego najwięcej w okolicach Lęborka, w rejonie dystrybucji Lębork, ponad 3 odbiorców i w rejonie dystrybucji Słupsk - ponad 3 tysiące odbiorców - wyjaśnia.

Grzegorz Baran podkreśla, że "ekipy pogotowia energetycznego robią wszystko, żeby te dostawy energii elektrycznej jak najszybciej odbiorcom przewrócić".

Jeżeli chodzi o oddział gdański, to tutaj sytuacja wygląda zdecydowanie lepiej niż w oddziale koszalińskim, więc tu wszystko zależy od warunków pogodowych - powiedział. Jak zaznaczył, "bardzo dużo zależy od pogody".

Trudne warunki były dziś również na drodze krajowej nr 6 w Pomorskiem. Dzisiaj od godzin porannych słupscy policjanci otrzymywali zgłoszenia o utrudnieniach, które występują na drodze krajowej numer 6 i spowodowane były stale padającym deszczem i przelotnie śniegiem - mówił RMF FM mł. asp. Jakub Bagiński, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Słupsku.

Z tego powodu problemy z płynnym poruszaniem się po drogach miały głównie pojazdy ciężarowe. Dodatkowo utrudnienia powodowały drobne kolizje, do których dochodziło na tym odcinku drogi. Funkcjonariusze poinformowali zarządcę drogi o występujących utrudnieniach, a ten skierował w te miejsca specjalistyczny sprzęt.

Pociągi w Pomorskiem notowały dziś gigantyczne opóźnienia. Niektóre sięgały nawet kilkuset minut. Na przykład ponad 300 minut spóźnienia miał pociąg ze Słupska do Malborka. Nieco mniej skład z Malborka do Gdyni.

PKP informowało, że cały czas trwają prace nad oczyszczeniem sieci trakcyjnej z lodu. Na trasy wysłano specjalne pociągi sieciowe, które usuwają oblodzenia.