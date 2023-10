Zagroda z Alpakami powstanie w Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w lubuskim Zaborze. Trwają tam ostatnie prace przygotowawcze przed wprowadzeniem zajęć z alpakoterapii.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Alpakoterapia zostanie wprowadzona jako jedna z metod pomocowych w Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w lubuskim Zaborze. Na co dzień pomoc otrzymuje tam ponad 60 młodych pacjentów.

W maju informowaliśmy o zbiórce na zagrodę dla alpak w Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży. Dziś już wiadomo, że miejsce to powstanie i to w niedługim czasie. Czekamy na ostatnie decyzje związane z konserwatorem zabytków, przyłączem odpowiednich mediów. Mamy już rozpisane przetargi na materiały, wybraliśmy tez już trójkę zwierząt - mówi dr Andrzej Żywień, dyrektor Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w lubuskim Zaborze.

Alpakoterapia ma pomóc dzieciom i młodzieży w przeprowadzanej terapii. CLDiM w Zaborze na co dzień opiekuje się ponad 60 młodych pacjentów. To osoby z różnymi zaburzeniami psychicznymi.

/ Beniamin Piłat / RMF FM

Przyjmujemy i opiekujemy się osobami po próbach samobójczych, ale też zmagającymi się z takimi problemami jak schizofrenia. Mamy osoby w spektrum autyzmu. Tutaj oni wszyscy znajdują pomoc. Najmłodsi pacjenci mają 6 lat, najstarsi 18 - mówi dr Przemysław Zakowicz z Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze.

Obcowanie ze zwierzętami ma pomóc w odczarowaniu mitów o psychiatrii dziecięcej.

Chcemy pokazać, że to nie jest tak, że tu są kraty, szare ściany i ampułki ze strzykawkami. Chcemy pokazać to miejsce w ciepłych barwach, pokazać je takim jakim jest - kolorowym. Staramy się dać pacjentom to przeświadczenie, to dobrze, że tu jesteś, my chcemy ci pomóc - mówi dr Przemysław Zakowicz w rozmowie z RMF FM.

Obecnie trwa przygotowywanie zagrody dla alpak w Zaborze. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem to w listopadzie trzy alpaki zadomowią się w lubuskim Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży.