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Rosja zrezygnowała z rozmów z Ukrainą o możliwym zawieszeniu broni w części obszarów po ostatnich atakach na Most Krymski – oświadczył Władimir Putin w trakcie konferencji prasowej na szczycie APEC. Rosyjski prezydent zapowiedział także, że Moskwa odpowie na ataki na przeprawę w sposób „znacznie bardziej bolesny”. Z drugiej strony przywódca zasugerował, że jest gotów wysłuchać stanowiska przedstawicieli Europy, których „zaprosił do Moskwy”.

Jak podała rosyjska agencja RIA Novosti, Putin mówił o sprawie po trójstronnym spotkaniu z prezydentem USA Donaldem Trumpem oraz przywódcą Chin Xi Jinpingiem.

Według relacji rosyjskiego prezydenta, temat ewentualnego wstrzymania działań bojowych w wybranych sferach był wcześniej omawiany z Radą Bezpieczeństwa Rosji. Po atakach na Most Krymski Moskwa powzięto decyzję o odstąpieniu od tej koncepcji.

Po uderzeniach w Most Krymski nie będzie porozumienia – powiedział Putin.

Prezydent Rosji oświadczył, że rosyjskie działania odwetowe po atakach mają być „znacznie bardziej bolesne”. Zapewnił jednocześnie, że Most Krymski zostanie odbudowany.

Odpowiemy na te ataki. I chcę, żeby wszyscy o tym wiedzieli. Wierzę, że nasza odpowiedź, jak właśnie powiedziałem, będzie o wiele bardziej bolesna niż to, co reżim w Kijowie zrobił z mostem - przekazał prezydent Rosji.

Ukraina w ciągu ostatniego tygodnia trzykrotnie zaatakowała przeprawę. W jednym z tych ataków uszkodzona została konstrukcja łukowa mostu, a ruch samochodowy został wstrzymany.

Przedstawiciele Kremla już wielokrotnie odrzucali ukraińskie propozycje dotyczące zaprzestania wzajemnych ataków np. na obiekty energetyczne. Chodziło m.in. o ataki na rafinerie.

Putinowi - jak można wnioskować po jego wypowiedzi - nie chodzi o definitywne przerwanie negocjacji, ale odrzucenie możliwości rozmów o zawieszeniu broni w poszczególnych sektorach.

Most Krymski zaatakowany trzeci raz. Celem „zawstydzenie” Putina Strategiczny Most Krymski, łączący Rosję z okupowanym Półwyspem Krymskim, ponownie stał się celem ataku - poinformował wspierany przez Moskwę gubernator Krymu Siergiej Aksionow. To trzecie takie uderzenie w ostatnich dniach. Na początku tygodnia…

Jeszcze więcej kuriozalnych oświadczeń

O czym jeszcze Władimir Putin poinformował świat? Po pierwsze: to Ukraina rozpoczęła wojnę w 2014 roku, atakując regiony, które nie uznały zwierzchnictwa Kijowa.

Po drugie: Rosja od 8 lat próbuje pokojowo (tak, takiego zwrotu użył prezydent Rosji) zakończyć kryzys.

Po trzecie: Zarówno Ukraina, jak i Europa nie są gotowe na kompromis (tak, takiego zwrotu użył prezydent Rosji) w celu rozwiązania konfliktu.

Po czwarte: Niechęć władz w Kijowie do zakończenia wojny wynika, w przeświadczeniu Putina, iż Europa odetnie w czasie pokoju fundusze Ukrainie, a społeczeństwo ukraińskie będzie dążyć do wyborów w kraju.

Rosja - stwierdził Putin - zgodziła się na kompromisy przedstawione przez stronę amerykańską (jakie? Tego nie wiemy).

Pytanie brzmi: czy pozostałe strony konfliktu – Ukraina i, powiedzmy, w tym przypadku jej europejscy sponsorzy – chcą się zgodzić na te kompromisy? Sądząc po tym, co widzimy, na razie nie. Zobaczymy – wszystko jest płynne, wszystko się zmienia. Być może i oni dojdą do wniosku, że lepiej zgodzić się na te kompromisy, niż później stawić czoła rzeczywistości - analizował Putin.

Według słów rosyjskiego przywódcy, Moskwa zaprosiła „kanałami dyplomatycznymi” Europejczyków do przybycia do Rosji i przedstawienia swojego stanowiska.

Wcześniej rzecznik Kremla podkreślał, że stanowisko Europy wobec wojny w Ukrainie „wymaga wyjaśnienia”.