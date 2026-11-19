Jak podała rosyjska agencja RIA Novosti, Putin mówił o sprawie po trójstronnym spotkaniu z prezydentem USA Donaldem Trumpem oraz przywódcą Chin Xi Jinpingiem.
Według relacji rosyjskiego prezydenta, temat ewentualnego wstrzymania działań bojowych w wybranych sferach był wcześniej omawiany z Radą Bezpieczeństwa Rosji. Po atakach na Most Krymski Moskwa powzięto decyzję o odstąpieniu od tej koncepcji.
Po uderzeniach w Most Krymski nie będzie porozumienia – powiedział Putin.
Prezydent Rosji oświadczył, że rosyjskie działania odwetowe po atakach mają być „znacznie bardziej bolesne”. Zapewnił jednocześnie, że Most Krymski zostanie odbudowany.
Odpowiemy na te ataki. I chcę, żeby wszyscy o tym wiedzieli. Wierzę, że nasza odpowiedź, jak właśnie powiedziałem, będzie o wiele bardziej bolesna niż to, co reżim w Kijowie zrobił z mostem - przekazał prezydent Rosji.
Ukraina w ciągu ostatniego tygodnia trzykrotnie zaatakowała przeprawę. W jednym z tych ataków uszkodzona została konstrukcja łukowa mostu, a ruch samochodowy został wstrzymany.
Przedstawiciele Kremla już wielokrotnie odrzucali ukraińskie propozycje dotyczące zaprzestania wzajemnych ataków np. na obiekty energetyczne. Chodziło m.in. o ataki na rafinerie.
Putinowi - jak można wnioskować po jego wypowiedzi - nie chodzi o definitywne przerwanie negocjacji, ale odrzucenie możliwości rozmów o zawieszeniu broni w poszczególnych sektorach.
Jeszcze więcej kuriozalnych oświadczeń
O czym jeszcze Władimir Putin poinformował świat? Po pierwsze: to Ukraina rozpoczęła wojnę w 2014 roku, atakując regiony, które nie uznały zwierzchnictwa Kijowa.
Po drugie: Rosja od 8 lat próbuje pokojowo (tak, takiego zwrotu użył prezydent Rosji) zakończyć kryzys.
Po trzecie: Zarówno Ukraina, jak i Europa nie są gotowe na kompromis (tak, takiego zwrotu użył prezydent Rosji) w celu rozwiązania konfliktu.
Po czwarte: Niechęć władz w Kijowie do zakończenia wojny wynika, w przeświadczeniu Putina, iż Europa odetnie w czasie pokoju fundusze Ukrainie, a społeczeństwo ukraińskie będzie dążyć do wyborów w kraju.
Rosja - stwierdził Putin - zgodziła się na kompromisy przedstawione przez stronę amerykańską (jakie? Tego nie wiemy).
Pytanie brzmi: czy pozostałe strony konfliktu – Ukraina i, powiedzmy, w tym przypadku jej europejscy sponsorzy – chcą się zgodzić na te kompromisy? Sądząc po tym, co widzimy, na razie nie. Zobaczymy – wszystko jest płynne, wszystko się zmienia. Być może i oni dojdą do wniosku, że lepiej zgodzić się na te kompromisy, niż później stawić czoła rzeczywistości - analizował Putin.
Według słów rosyjskiego przywódcy, Moskwa zaprosiła „kanałami dyplomatycznymi” Europejczyków do przybycia do Rosji i przedstawienia swojego stanowiska.
Wcześniej rzecznik Kremla podkreślał, że stanowisko Europy wobec wojny w Ukrainie „wymaga wyjaśnienia”.