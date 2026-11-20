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Po porannym alercie RCB dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia dotyczącym zagrożenia z powietrza władze Zamościa poinformowały o sytuacji w lokalnych szkołach i przedszkolach. Zapewniono, że dzieci, które dotarły już do placówek, są bezpieczne i pozostają pod opieką personelu. Z kolei rodzice, którzy pozostali z dziećmi w domach, powinni zaczekać na oficjalne odwołanie alarmu.

Alert RCB: Dzieci w placówkach są pod opieką

W piątek rano wydano pilny alert RCB w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na Ukrainę. „UWAGA! UWAGA! UWAGA! Zagrożenie atakiem z powietrza. Znajdź bezpieczne miejsce. Stosuj się do poleceń służb. Oczekuj dalszych komunikatów” - wiadomość o takiej treści trafiła do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Komunikat wydało też Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Alert odwołano ok. godz. 7.30.

Władze Zamościa w związku z ostrzeżeniem RCB poinformowały o sytuacji w lokalnych szkołach i przedszkolach: dzieci, które dotarły już do placówek, zostały skierowane do wyznaczonych, bezpiecznych miejsc na terenie szkół i przedszkoli. Placówki pozostają otwarte i przyjmują również dzieci, których rodzice są już w drodze.

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku dzieci, które nie zdążyły jeszcze wyjść z domów. Władze apelują, by rodzice i opiekunowie pozostali z nimi w bezpiecznych miejscach i nie udawali się do placówek do czasu oficjalnego odwołania alarmu.

Informacja została przekazana rodzicom także za pośrednictwem dzienników elektronicznych. Miasto zapewnia, że służby miejskie i dyrekcje placówek na bieżąco monitorują sytuację.

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Alert RCB: Władze Rudnika nad Sanem apelują o pozostanie w domach

Podobny apel do mieszkańców i rodziców opublikowały władze Rudnika nad Sanem. „W związku z wydanym alertem i możliwym zagrożeniem apelujemy do wszystkich mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności. Prosimy o pozostanie w domach, jeśli nie ma konieczności ich opuszczania. Dzieci powinny pozostać w domach i nie udawać się do szkół. Prosimy o śledzenie bieżących komunikatów i stosowanie się do zaleceń służb oraz odpowiednich instytucji”.