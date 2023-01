Czterech mężczyzn i jedna kobieta usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz kradzieży z włamaniem do pięciu plebanii w województwie lubelskim; grozi im do 10 lat więzienia – poinformowała w sobotę policja.

/ Lubelska Policja /

Mł. asp. Izabela Zięba z KPP w Łęcznej poinformowała w sobotę, że trzech mężczyzn w wieku 25-26 lat oraz 29-letnią kobietę zatrzymano, kiedy samochodem wracali z włamania w gminie Wólka.

Funkcjonariusze ustalili, że członkowie grupy podważyli okno, włamali się do plebanii i ukradli pieniądze. W samochodzie mieszkańców Lublina mundurowi znaleźli pieniądze, wartościowe przedmioty, narzędzia służące do popełnienia przestępstwa oraz narkotyki.

Zięba podała, że policjanci zatrzymali także 34-letniego mieszkańca Lublina, kompana zatrzymanych, który brał udział w innym włamaniu. Jak dodała, wcześniej członkowie grupy usiłowali włamać się do plebani na terenie gminy Ludwin, ale zostali spłoszeni i odjechali.

Wszystkie osoby trafiły do policyjnej celi - przekazała policjantka. Wyjaśniła, że funkcjonariusze przeszukali mieszkania i pojazdy podejrzanych, w których znaleźli pieniądze, dewocjonalia, numizmaty oraz narzędzia służące do popełnia przestępstwa.

Według policji sprawcy mają na koncie w sumie pięć włamań do plebanii w powiatach lubelskim, puławskim i łęczyńskim.

Zatrzymane osoby podejrzane są o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz o dokonanie kradzieży z włamaniem do co najmniej pięciu plebanii i usiłowanie włamania do jednej - poinformowała Zięba. Sprawa ma charakter rozwojowy - zaznaczyła.

Za kradzież z włamaniem grozi do 10 lat więzienia.