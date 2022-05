W Majdanie Wielkim (Lubelskie) doszło do groźnego wypadku z udziałem motocyklisty. 41-latek stracił panowanie nad pojazdem i doprowadził do przewrócenia jednośladu. Trafił do szpitala. Motocyklista był nietrzeźwy, w organizmie miał prawie 3,5 promila alkoholu, jechał bez kasku. Nie posiadał też uprawnień do kierowania pojazdami, a jednoślad którym się poruszał nie miał ważnych badań technicznych i nie był ubezpieczony. Szczegóły wypadku ustalają policjanci.