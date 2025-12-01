Lubelscy policjanci poszukują świadków śmiertelnego wypadku, do którego doszło 25 listopada po godz. 15:30 w Turce. Kierujący VW Crafterem, wyjeżdżając z posesji, przejechał po 37-letnim mężczyźnie. Pieszy zginął na miejscu. Kierujący pojazdem po tym zdarzeniu nie zatrzymał się i nie udzielił pomocy 37-latkowi. Zatrzymali go dopiero policjanci.

65-latek tłumaczył, że nie widział, ani też nie poczuł, że przejechał osobę. / Policja

Do wypadku doszło 25 listopada tuż po godz. 15:30 w Turce pod Lublinem. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący dostawczym Volkswagenem Crafterem przejechał po mężczyźnie, gdy wyjeżdżał z posesji i włączał się na drogę krajową nr 82. Kierowca nie zatrzymał się i nie udzielił pomocy. Zdarzenie zauważył i zgłosił inny kierujący.

Policjanci zatrzymali kierowcę volkswagena, gdy ten stał w korku. 65-latek był trzeźwy. Tłumaczył, że nie widział, ani też nie poczuł, że przejechał osobę.

Policja ustala, czy przejechany 37-latek przed zdarzeniem szedł, czy leżał na drodze.

Osoby, które były świadkami tego wypadku oraz osoby, które poruszały się w tym czasie przez miejscowość Turka pojazdami wyposażonymi w rejestratory jazdy, proszone są o zgłoszenie się do Wydziału ds. Wykroczeń i Przestępstw w Ruchu Drogowym KMP w Lublinie pokój nr 82 lub kontakt telefoniczny z prowadzącym postępowanie tel. 47 811 5028 lub dzwoniąc na numer alarmowy 112.