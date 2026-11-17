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Lubelski Czek Turystyczny okazał się hitem wśród podróżnych odwiedzających wschodnią Polskę. Jak wynika z najnowszych danych, już ponad 70 proc. wygenerowanych bonów zostało zrealizowanych, a największym zainteresowaniem cieszą się malownicze miejscowości regionu, takie jak Kazimierz Dolny, Nałęczów czy Zamość. Program, który wystartował we wrześniu, ma zakończyć się wraz z końcem listopada.

300 zł dopłaty do noclegu. Lubelskie bije inne regiony na głowę

Lubelski Czek Turystyczny to regionalny program wsparcia turystyki, finansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz samorządu województwa lubelskiego. Umożliwia on skorzystanie z dofinansowania w wysokości 300 złotych na pobyt obejmujący minimum dwa noclegi w jednym z ponad 290 obiektów noclegowych zlokalizowanych na terenie województwa lubelskiego.

Jak informuje Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, do tej pory wykorzystanych zostało ponad 6,4 tysiąca z 8,3 tysiąca wygenerowanych czeków. Oznacza to, że wskaźnik wykorzystania przekroczył 70 proc.

To ponad 70 proc. Wiemy, że w innych województwach nie jest to tak wykorzystywane, jak u nas - podkreśla Rafał Kamieniecki, prezes LROT.

Te wakacyjne kierunki wyraźnie podrożały. Kluczowe są dwa czynniki Ceny wakacji w sezonie 2027 mogą wyraźnie wzrosnąć. Analitycy rynku turystycznego wskazują na nowe trendy cenowe i tłumaczą, co stoi za wzrostami kosztów zagranicznych wyjazdów. Jakie kierunki podrożały szczególnie?

Gdzie najchętniej jeżdżą turyści? „Koło zamachowe dla całej branży”

Wśród najpopularniejszych destynacji znalazły się Kazimierz Dolny, Nałęczów, Zamość, Lublin oraz Janów Lubelski. Turyści realizujący bony pochodzili głównie z województw lubelskiego, podkarpackiego, mazowieckiego i małopolskiego.

Według Katarzyny Ostrowskiej-Malczewskiej, dyrektor LROT, czek turystyczny to nie tylko wsparcie dla branży noclegowej, ale „koło zamachowe dla całej branży”.

Turyści korzystający z noclegu idą do restauracji, kupują pamiątki, korzystają z usług dodatkowych. Wiemy, że kajaki cieszyły się we wrześniu bardzo dużym powodzeniem – zwraca uwagę Ostrowska-Malczewska.

Pieniądze zniknęły w mgnieniu oka. Branża odżywa po sezonie

Program zyskał uznanie również w oczach samorządowców. Niezmiernie cieszymy się z tego czeku. Jest to realna pomoc dla branży turystycznej i gastronomicznej. Ponad 3 mln zł rozeszło się niemal w kilka minut – mówi wicemarszałek województwa lubelskiego Piotr Breś.

Jednak jak podkreśla, potrzeby branży są znacznie większe, zwłaszcza po trudnym okresie związanym z wojną za wschodnią granicą i częstymi alertami RCB, które zniechęcały do podróży na Lubelszczyznę.

Brakowało impulsu, który by spowodował, żeby turyści odwiedzali nas szczególnie po sezonie turystycznym – dodaje Breś.

Dodatkowa opłata dla turystów we Wrocławiu? Radni zdecydują Już w czwartek 19 listopada wrocławscy radni zdecydują, czy turyści nocujący w mieście do kosztów noclegu będą musieli doliczać opłatę miejscową. Do wprowadzenia daniny szykuje się też Kraków.

Czas na cały kraj. Rząd szykuje miliony na kolejne edycje

Lubelski Czek Turystyczny jest częścią ogólnopolskiego programu, który w tym roku realizowany jest również w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim i podkarpackim. Jego celem jest wsparcie potencjału turystycznego regionów przygranicznych leżących na wschodzie Polski.

Trwają już rozmowy nad rozszerzeniem programu na cały kraj. Magdalena Krucz, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, informowała w listopadzie, że w projekcie budżetu państwa na 2027 rok przewidziano 24 mln zł na ogólnopolski czek turystyczny. Każdy region miałby otrzymać 1,5 mln zł.