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Więcej wojska na Lubelszczyźnie. Szef MON zapowiada

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 5 października (16:42)

Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział zwiększenie obecności polskiego wojska na terenie województwa lubelskiego. „Lubelszczyzna jest wysycona wojskiem, ale tych jednostek będzie więcej” – zapewnił w czasie wizyty w Świdniku.

Więcej wojska na Lubelszczyźnie. Szef MON zapowiada
Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz (fot. Wojtek Jargiło) /PAP

Województwo lubelskie jest jednym z dwóch, obok Podkarpacia, najbardziej doświadczonych alertami (RCB – przyp. red.) i zagrożeniem. Sytuacjami, które wymagają odporności społecznej i współdziałania, w tym władz lokalnych i wojskowych, by móc pokazać, że Lubelszczyzna i Podkarpacie są bezpieczne - mówił Władysław Kosiniak-Kamysz w Świdniku. Minister obrony ogłosił tam swoją decyzję o rozmieszczeniu jednej z polskich baterii systemu Patriot w regionie Lublina. 

W tych miejscowościach Lubelszczyzny będzie więcej żołnierzy

Szef MON wyliczał także, że nowe decyzje lokalizacyjne jednostek wojskowych obejmują m.in. teren w okolicach Opola Lubelskiego i Poniatowej, gdzie zostanie zlokalizowane dowództwo nowej brygady.

Jednostka wojskowa ma powstać również w Biłgoraju - ma tam m.in. trafić batalion wchodzący w skład 18. Brygady Zmotoryzowanej, a także jednostki obrony przeciwlotniczej. W Łukowie powstać ma „nawet brygada” systemów bezzałogowych. 

Z zapowiedzi Kosiniaka-Kamysza wynika, że na terenie Sobieszyna ma zostać rozbudowana dęblińska Lotnicza Akademia Wojskowa, która otrzyma w tej miejscowości kilkadziesiąt hektarów. 

Do tego dochodzą inwestycje w okolicach Kraśnika, gdzie jest miejsce bazowania Abramsów - dodał minister.

Inwestycje z najwyższym priorytetem

Wojsko Polskie ma także pojawić się na świdnickim lotnisku. Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że chodzi o bazę śmigłowców Wojsk Lądowych.

Kosiniak-Kamysz zdradził także, że rozmawiał z szefem Sztabu Generalnego WP gen. Wiesławem Kukułą o nadaniu w przyszłym roku najwyższego priorytetu inwestycjom wojskowym realizowanym na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Władysław Kosiniak-Kamysz MON
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