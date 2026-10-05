Więcej wojska na Lubelszczyźnie. Szef MON zapowiada

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Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział zwiększenie obecności polskiego wojska na terenie województwa lubelskiego. „Lubelszczyzna jest wysycona wojskiem, ale tych jednostek będzie więcej” – zapewnił w czasie wizyty w Świdniku.

Województwo lubelskie jest jednym z dwóch, obok Podkarpacia, najbardziej doświadczonych alertami (RCB – przyp. red.) i zagrożeniem. Sytuacjami, które wymagają odporności społecznej i współdziałania, w tym władz lokalnych i wojskowych, by móc pokazać, że Lubelszczyzna i Podkarpacie są bezpieczne - mówił Władysław Kosiniak-Kamysz w Świdniku. Minister obrony ogłosił tam swoją decyzję o rozmieszczeniu jednej z polskich baterii systemu Patriot w regionie Lublina.

W tych miejscowościach Lubelszczyzny będzie więcej żołnierzy

Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz (C) i europoseł Krzysztof Hetman (2L) podczas spotkania z dowódcami lubelskich brygad w Porcie Lotniczym Lublin w Świdniku (fot. Wojtek Jargiło) / PAP

Szef MON wyliczał także, że nowe decyzje lokalizacyjne jednostek wojskowych obejmują m.in. teren w okolicach Opola Lubelskiego i Poniatowej, gdzie zostanie zlokalizowane dowództwo nowej brygady.

Jednostka wojskowa ma powstać również w Biłgoraju - ma tam m.in. trafić batalion wchodzący w skład 18. Brygady Zmotoryzowanej, a także jednostki obrony przeciwlotniczej. W Łukowie powstać ma „nawet brygada” systemów bezzałogowych.

Z zapowiedzi Kosiniaka-Kamysza wynika, że na terenie Sobieszyna ma zostać rozbudowana dęblińska Lotnicza Akademia Wojskowa, która otrzyma w tej miejscowości kilkadziesiąt hektarów.

Do tego dochodzą inwestycje w okolicach Kraśnika, gdzie jest miejsce bazowania Abramsów - dodał minister.

Tak wygląda nowy mundur dla Wojska Polskiego. MON wprowadza zmieniony kamuflaż dla żołnierzy Ministerstwo Obrony Narodowej zaprezentowało wzór nowego munduru Sił Zbrojnych RP. To nie tylko zmiana kroju, ale przede wszystkim – przełomowy schemat kamuflażu. Nowy mundur ma zastąpić dotychczas stosowane modele, w tym popularny wzór 93 „Pantera”.

Inwestycje z najwyższym priorytetem

Wojsko Polskie ma także pojawić się na świdnickim lotnisku. Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że chodzi o bazę śmigłowców Wojsk Lądowych.

Kosiniak-Kamysz zdradził także, że rozmawiał z szefem Sztabu Generalnego WP gen. Wiesławem Kukułą o nadaniu w przyszłym roku najwyższego priorytetu inwestycjom wojskowym realizowanym na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu.