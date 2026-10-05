Więcej wojska na Lubelszczyźnie. Szef MON zapowiada

Województwo lubelskie jest jednym z dwóch, obok Podkarpacia, najbardziej doświadczonych alertami (RCB – przyp. red.) i zagrożeniem. Sytuacjami, które wymagają odporności społecznej i współdziałania, w tym władz lokalnych i wojskowych, by móc pokazać, że Lubelszczyzna i Podkarpacie są bezpieczne - mówił Władysław Kosiniak-Kamysz w Świdniku. Minister obrony ogłosił tam swoją decyzję o rozmieszczeniu jednej z polskich baterii systemu Patriot w regionie Lublina.
W tych miejscowościach Lubelszczyzny będzie więcej żołnierzy
Szef MON wyliczał także, że nowe decyzje lokalizacyjne jednostek wojskowych obejmują m.in. teren w okolicach Opola Lubelskiego i Poniatowej, gdzie zostanie zlokalizowane dowództwo nowej brygady.
Jednostka wojskowa ma powstać również w Biłgoraju - ma tam m.in. trafić batalion wchodzący w skład 18. Brygady Zmotoryzowanej, a także jednostki obrony przeciwlotniczej. W Łukowie powstać ma „nawet brygada” systemów bezzałogowych.
Z zapowiedzi Kosiniaka-Kamysza wynika, że na terenie Sobieszyna ma zostać rozbudowana dęblińska Lotnicza Akademia Wojskowa, która otrzyma w tej miejscowości kilkadziesiąt hektarów.
Do tego dochodzą inwestycje w okolicach Kraśnika, gdzie jest miejsce bazowania Abramsów - dodał minister.
Inwestycje z najwyższym priorytetem
Wojsko Polskie ma także pojawić się na świdnickim lotnisku. Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że chodzi o bazę śmigłowców Wojsk Lądowych.
Kosiniak-Kamysz zdradził także, że rozmawiał z szefem Sztabu Generalnego WP gen. Wiesławem Kukułą o nadaniu w przyszłym roku najwyższego priorytetu inwestycjom wojskowym realizowanym na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu.