Tak wygląda nowy mundur dla Wojska Polskiego. MON wprowadza zmieniony kamuflaż dla żołnierzy

RMF24

Ministerstwo Obrony Narodowej zaprezentowało wzór nowego munduru Sił Zbrojnych RP. To nie tylko zmiana kroju, ale przede wszystkim – nowy schemat kamuflażu. Nowy mundur ma zastąpić dotychczas stosowane modele, w tym popularny wzór 93 „Pantera”.

Kamuflaż „Ryś” – doświadczenie Wojsk Specjalnych

Kluczową nowością jest kamuflaż „Ryś”, opracowany przy ścisłej współpracy z żołnierzami Wojsk Specjalnych. To właśnie ich doświadczenia z realnych działań bojowych i misji zagranicznych były fundamentem dla stworzenia wzoru, który ma zapewnić jeszcze lepsze maskowanie i komfort użytkowania w różnych warunkach terenowych.

„Nowy kamuflaż dla żołnierzy Wojska Polskiego to unikalny układ nieregularnych plam w 5 barwach. Plamy dzięki różnej wielkości imitują kolory i cienie naturalnych nierówności terenu, traw, krzaków i poszycia leśnego typowych dla Polski. Doskonale maskują żołnierza zarówno w lesie, jak i w terenie zabudowanym” - informuje MON we wpisie na portalu X.

Jak przekazano, nowe mundury zapewniają ok. 30 proc. lepszą zdolność maskowania niż dotychczasowe. Stworzone są też z nowego materiału o 30 proc. większej odporności na rozdzieranie i 7 razy większej odporności na ścieranie. Mają także cechować się lepszą trwałością kolorów kamuflażu i większą elastycznością, zapewniającą komfort żołnierzom.

Koniec „Pantery” – początek nowego rozdziału

Dotychczasowy wzór „Pantera” przez lata był symbolem polskiej armii, ale – jak podkreślają wojskowi – wymagał już modernizacji, by sprostać nowoczesnym wymaganiom.

Jak zapowiada MON, wymiana mundurów będzie procesem stopniowym i obejmie wszystkie rodzaje Sił Zbrojnych RP. Na początek nowe mundury trafią do wybranych jednostek, a docelowo zastąpią wszystkie dotychczasowe wzory.

Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że koszt jednego nowego munduru to ok. 1000 zł, a w przyszłym roku resort wyda nie mniej niż miliard zł na wyposażenie żołnierzy w nowe mundury.

Będziemy w to inwestować, bo ich bezpieczeństwo, zdolność do ukrycia, komfort służby są dla nas absolutnie najważniejsze - stwierdził minister.