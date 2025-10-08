​Stworzenie urządzenia do wykrywania wad wymowy i zgryzu, korzystającego ze sztucznej inteligencji - takie zadanie stoi przed badaczami z Lublina. Z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dostali na ten cel ponad 7 mln zł. Prototyp ma być gotowy przed końcem 2028 roku.

Lubelscy naukowcy dostali środki na stworzenie nowoczesnego urządzenia do wykrywania wad wymowy i zgryzu (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Dyrektor Centrum Sztucznej Inteligencji i Modelowania Komputerowego UMCS i członek zespołu badawczego dr Kamil Filipek powiedział, że naukowcy chcą rozwiązać problemy zgłaszane przez logopedów i ortodontów.

Zdaniem badaczy, stosowane od lat terapie logopedyczne nie biorą pod uwagę struktury mięśniowej języka, która w części przypadków odpowiada za wady wymowy. Z doświadczeń ortodontów wynika, że praca języka wpływa również na proces prostowania zębów i skuteczność aparatów.

Terapia polega wówczas na modyfikacji struktury mięśniowej, co w efekcie prowadzi do poprawy funkcjonowania języka - stwierdził dr Filipek.

W diagnozowaniu tych problemów i wyborze odpowiedniej terapii ma pomóc USG ze specjalnie opracowaną nakładką i oprogramowaniem. System pozwoli logopedom i ortodontom bardzo szczegółowo zrekonstruować pracę języka i jego strukturę mięśniową w pozycji połykowej, spoczynkowej i w trakcie mówienia. Wykorzystamy w tym celu algorytmy analizy obrazu i dźwięku, które umożliwią precyzyjne określenie pracy języka - zarówno w zakresie normy, jak i odchyleń od niej - wyjaśnił dr Filipek.

Norma pracy języka w trakcie ustalania

W ramach projektu naukowcy prowadzą badania na 150-osobowej grupie kontrolnej, żeby wyznaczyć normy pracy języka i opracować wzorcowy test logopedyczny. Dźwięk i obraz zarejestrowane podczas badań zamierzają przeanalizować z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja pozwoli nam rozpoznać pracę języka i wszelkie anomalie wychodzące poza tzw. obszar normalności - powiedział dr Kamil Filipek.

Badaczom zależy, żeby narzędzie było przenośne, proste w obsłudze i mogło być stosowane zarówno w specjalistycznych placówkach, jak i w poradniach logopedycznych, przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej i ośrodkach edukacyjnych. Prototyp ma być gotowy przed końcem 2028 r.

Prace prowadzi ośmioosobowy zespół badaczy z zakresu m.in. socjologii, językoznawstwa, informatyki, nauki o zarządzaniu i jakości pod kierownictwem dr. hab. inż. Tomasza Rymarczyka, prof. Akademii WSEI. Projekt realizuje konsorcjum firmy Netrix S.A. wspólnie z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej. Projekt uzyskał 7,1 mln zł dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Jego całkowita wartość to 8,8 mln zł.