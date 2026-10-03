Tragiczne zderzenie osobówki z autobusem miejskim w Puławach

RMF24

Tragedia w Puławach - na ul. Dęblińskiej samochód osobowy zderzył się z autobusem miejskim. Zginęła jedna osoba, a trzy z niegroźnymi obrażeniami trafiły do szpitala.

W sobotę przed godziną 13:00 na ul. Dęblińskiej w Puławach doszło do tragicznego w skutkach zderzenia samochodu osobowego z autobusem miejskim.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że przyczyną wypadku było nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego osobówką - informuje komisarz Kamil Karbowniczek z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Kierujący autem zmarł na miejscu. Trzy osoby z niegroźnymi obrażeniami przewieziono do szpitala - dodał policjant.

Wiadomo, że autobusie było trzech pasażerów i kierowca. Autem podróżowały dwie osoby.

Droga wojewódzka nr 801 między Puławami a Dęblinem jest zablokowana. Objazdy wyznaczono przez Al. Miłości i ul. Gołębską.