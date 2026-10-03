Dostawczak potrącił rowerzystów. Kobieta zmarła na miejscu

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49-latka zginęła na miejscu - to tragiczny bilans wypadku, do którego doszło dziś w nocy w powiecie sejneńskim na Podlasiu. Samochód dostawczy potrącił dwójkę rowerzystów. Reporter RMF FM Michał Krasoń dowiedział się, że kierowca Opla był trzeźwy.

Dramatyczny wypadek na Podlasiu

Para rowerzystów, 49-latka i 56-latek, jechali drogą krajową nr 16 w kierunku Sejn i w miejscowości Zaruby w województwie podlaskim zostali potrąceni przez jadącego w tym samym kierunku dostawczego Opla.

Rowerzystka zginęła na miejscu, a mężczyzna został zabrany przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe do szpitala - powiedziała RMF FM mł. asp. Iwona Hołdyńska z Komendy Powiatowej Policji w Sejnach.

Kierowca dostawczaka był trzeźwy. Została mu także pobrana krew do badań pod kątem obecności narkotyków. Dokładne okoliczności tego wypadku wyjaśnia teraz prokuratura.

Fot. OSP KSRG GIBY / materiały udostępnione

Fot. OSP KSRG GIBY / materiały udostępnione