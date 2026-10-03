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Dostawczak potrącił rowerzystów. Kobieta zmarła na miejscu

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 3 października (12:24)

49-latka zginęła na miejscu - to tragiczny bilans wypadku, do którego doszło dziś w nocy w powiecie sejneńskim na Podlasiu. Samochód dostawczy potrącił dwójkę rowerzystów. Reporter RMF FM Michał Krasoń dowiedział się, że kierowca Opla był trzeźwy.

Dostawczak potrącił rowerzystów. Kobieta zmarła na miejscu
Zdj. dzięki uprzejmości Ochotniczej Straży Pożarnej w Gibach /materiały udostępnione

Dramatyczny wypadek na Podlasiu

Para rowerzystów, 49-latka i 56-latek, jechali drogą krajową nr 16 w kierunku Sejn i w miejscowości Zaruby w województwie podlaskim zostali potrąceni przez jadącego w tym samym kierunku dostawczego Opla.

Rowerzystka zginęła na miejscu, a mężczyzna został zabrany przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe do szpitala - powiedziała RMF FM mł. asp. Iwona Hołdyńska z Komendy Powiatowej Policji w Sejnach.

Kierowca dostawczaka był trzeźwy. Została mu także pobrana krew do badań pod kątem obecności narkotyków. Dokładne okoliczności tego wypadku wyjaśnia teraz prokuratura.


Źródło: RMF24
Tagi: śmiertelny wypadek
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