Na jutro w miejscowości Okopy na DK-12 prowadzącej do przejścia granicznego w Dorohusku zaplanowano protest rolników. Rolnicy zablokują drogę od 2 lutego od godziny 10:30 do 3 lutego do północy. W tym czasie wystąpią utrudnienia w ruchu.

W czwartek, 2 lutego o godz. 10:30 w miejscowości Okopy w gminie Dorohusk ma rozpocząć się protest środowisk rolniczych. Ma on potrwać do 3 lutego do północy. Protestujący w ciągnikach rolniczych zgromadzą się przy skrzyżowaniu drogi krajowej numer 12 (prowadzącej do przejścia granicznego w Dorohusku) z drogą wojewódzką numer 816 (Hrubieszów-Włodawa). Ruch pojazdów będzie spowolniony - ostrzega policja. Mogą pojawić się utrudnienia. Przez cały czas protestu na miejscu będą czuwać policjanci. "Apelujemy do kierujących o zachowanie szczególnej ostrożności w tym czasie oraz stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy. Wyruszając w drogę powinniśmy uwzględnić dłuższy niż zwykle czas dojazdu"- czytamy w komunikacie.

