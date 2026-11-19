RMF24

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W zakładach chemicznych w Lublinie doszło do wybuchu. Jak informuje reporter RMF FM Dominik Smaga, chodzi o firmę w dzielnicy Felin, która produkuje chemię przemysłową.

Zgłoszenie, które dotarło do strażaków, dotyczyło wybuchu w laboratorium jednej z firm przy ul. Braci Krausse. Był on prawdopodobnie efektem wzrostu ciśnienia mieszaniny w jednym ze zbiorników.

Pracownicy zakładu ewakuowali się sami. Nikt nie został poszkodowany.

Lubelscy strażacy informują, że nie ma zagrożenia dla okolicznych mieszkańców.

Na miejscu pracuje ponad 20 strażaków. Będą neutralizować wyciek nadtlenku wodoru zmieszanego z inną substancją.