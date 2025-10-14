2-latek w samej piżamie i przemoczonych skarpetkach przebiegł przez ruchliwą ul. Gdańską w Bytowie w poniedziałek wieczorem - poinformowała we wtorek policja z województwa pomorskiego. Matka dziecka oraz jej partner nawet nie zauważyli, że nie ma go w domu. Co więcej, to już druga taka sytuacja. Dziecku cudem nic poważnego się nie stało. O sprawie został powiadomiony Sąd Rodzinny i Nieletnich oraz MOPS.

2-latek w samej piżamie i przemoczonych skarpetkach, mimo panującego już chłodu, przebiegł przez ruchliwą ulicę w Bytowie.

Chłopca zauważyły jadące autem kobiety. Powiadomiły policję i zajęły się maluchem.

Matka chłopca, mimo wieczornej pory, nie zauważyła, że synka nie ma w domu – podobna sytuacja miała miejsce kilka dni wcześniej.

Opiekunowie mogą usłyszeć zarzuty za narażenie dziecka na niebezpieczeństwo – grozi za to do 5 lat więzienia.

W poniedziałek wieczorem policja w Bytowie w Pomorskiem dostała zgłoszenie o chłopcu, który bez opieki, a do tego w samej piżamie i skarpetkach, przebiegł przez ruchliwą ulicę Gdańską w Bytowie. 2-latka zauważyły przejeżdżające autem kobiety i zaopiekowały się nim. Jak podkreśla policja, dziecko nie miało butów ani kurtki - mimo niskiej temperatury. W zupełnie przemoczonych skarpetach twierdził, że biegnie do babci.



Funkcjonariuszom udało się szybko ustalić adres zamieszkania chłopca. W domu zaskoczona wizytą mundurowych matka - mimo już wieczornej pory - nawet nie zauważyła, że 2-latka nie ma w mieszkaniu.

"Zarówno ona jak i jej partner byli trzeźwi. Okazało się, że do podobnej sytuacji doszło też kilka dni wcześniej. Wówczas, w ciągu dnia, gdy chłopiec wybiegł z domu, złapał go inny kierowca" - informuje policja, dodając, że teraz sytuacji rodziny przyjrzy się dzielnicowy oraz MOPS.

O obu skandalicznych zdarzeniach, które cudem nie zakończyły się tragedią, poinformowany został Sąd Rodzinny i Nieletnich. Za narażenie dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia osoba sprawująca opiekę może usłyszeć zarzuty. Za to przestępstwo grozi kara nawet do 5 lat więzienia.