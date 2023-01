Dom Kuncewiczów – oddział Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym odzyskał spuściznę rodziny autorki "Cudzoziemki" i jej męża Jerzego ze Stanów Zjednoczonych. Wśród pół tony pamiątek znalazły się m.in. fotografie, dokumenty, dzieła sztuki. Instytucja uzyskała też prawa autorskie do utworów literackich Kuncewiczów.

Starania instytucji o pozyskanie spuścizny Marii i Jerzego Kuncewiczów zaczęły się w 2018 roku po śmierci ich wnuka - Aleksandra, który mieszkał w Stanach Zjednoczonych. Jedyny spadkobierca tej rodziny zmarł bezpotomnie - poinformowała Monika Januszek-Surdacka z Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, kierownik oddziału Domu Kuncewiczów.

Po przekazaniu nam informacji o śmierci wnuka Marii Kuncewiczowej, podjęliśmy próbę uregulowania tych spraw i sprowadzenia spuścizny Kuncewiczów do Polski. Nie był to proces łatwy. Musieliśmy przedstawiać w amerykańskim sądzie różne dokumenty i udowadniać, że jesteśmy jedyną instytucją, do której powinny trafić rodzinne pamiątki Kuncewiczów. Była to sprawa priorytetowa nie tylko dla muzeum, ale także dla Kazimierza Dolnego, z którym związali swoje losy Kuncewiczowie – podkreśliła Monika Januszek-Surdacka.

Trwający ponad 4 lata proces sprowadzania ruchomości rodziny Kuncewiczów z Ameryki zakończył się przed świętami Bożego Narodzenia. Półtonowy ładunek przyleciał do Polski transportem wojskowym. Jesteśmy w trakcie rozpakowywania 30 pudeł. Wśród nich są dokumenty, zdjęcia, książki i inne pamiątki z domu wnuka Marii i Jerzego Kuncewiczów - dodała kierownik.

W jednym z kufrów pracownicy muzeum odnaleźli m.in. frak do jazdy konnej syna Kuncewiczów - Witolda. Był on pasjonatem i hodowcą koni, startował również w wyścigach.

W transporcie ze Stanów Zjednoczonych znalazły się obrazy i grafiki artystów związanych z Kazimierzem Dolnym i rodziną Kuncewiczów. Wśród nich są prace m.in. Tadeusza Michalaka czy Jerzego Gnatowskiego. To są ważne obrazy, bo na odwrocie znajdują się osobiste, piękne dedykacje dla Marii Kuncewiczowej, mówiące o ich przyjaźni – dodała kierowniczka Domu Kuncewiczów.

Zapytana o to, kiedy turyści będą mogli oglądać nowe pamiątki po Kuncewiczach w Kazimierzu Dolnym odpowiedziała, że wkrótce najcenniejsze z nich zostaną zaprezentowane w domu rodzinnym Marii i Jerzego Kuncewiczów, ale najpierw będzie można je zobaczyć online na blogu oddziału Dom Kuncewiczów www.narynkuusiascwkazimierzu.pl

Kazimierz Dolny w życiu Kuncewiczów

Związki Marii i Jerzego Kuncewiczów z Kazimierzem Dolnym sięgają roku 1927. Wówczas przyjechali tu na wakacje. Dom Kuncewiczów przy ul. Małachowskiego 19 zwany willą "Pod wiewiórką", powstał w 1936 r.

Okres II wojny światowej Kuncewiczowie spędzili na emigracji, do Polski wrócili dopiero na początku lat 60. XX w. Odzyskali też kazimierski dom, w którym mieszkali do śmierci. Zgodnie z ostatnią wolą pisarki, był on przez lata ośrodkiem pracy twórczej i siedzibą Fundacji, powołanej przez Witolda Kuncewicza.

W roku 2004, porządkując sprawy spadkowe Witold Kuncewicz sprzedał willę zarządowi województwa lubelskiego. Obecnie działa tu oddział literacki Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, poświęcony rodzinie Kuncewiczów.