Za oszukanie kilkudziesięciu osób odpowie 40-latka z powiatu tomaszowskiego. Kobieta zawierała umowy na sporządzanie wniosków o unijne dotacje, pobierała kilka tysięcy złotych, ale przedsiębiorcy jedynie traci pieniądze. Straty są szacowane na ponad 300 tys. zł. Sprawa ma według śledczych charakter rozwojowy.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Unijne dotacje miały pomóc przedsiębiorcom w rozwinięciu działalności gospodarczej, rozwoju gospodarstwa rolnego, modernizacji firmy albo zakupie sprzętu.

Podejrzana kobieta od sierpnia 2021 roku do listopada 2022 roku oszukała co najmniej 41 osób i usiłowała wyłudzić 30 tys. zł na szkodę kolejnych dwóch, przy sporządzaniu wniosków o uzyskanie dotacji unijnych i biznesplanów.

Policjanci z Tomaszowa Lubelskiego zatrzymali 40-latkę i doprowadzili ją do Prokuratury Okręgowej w Zamościu.

Prokurator przedstawił kobiecie zarzuty oszustwa. Ponadto naruszyła ona orzeczony wobec niej przez sąd zakaz wykonywania zawodu pośrednika finansowego - poinformowała rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim mł. asp. Małgorzata Pawłowska.

Osoby pokrzywdzone, wprowadzone w błąd co do możliwości pozyskania dotacji unijnych, proszone są o kontakt z policjantami z Zespołu do walki z Korupcją i Przestępczością Gospodarczą KPP w Tomaszowie Lubelskim.